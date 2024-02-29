Avrupa Merkez Bankası’na göre Bitcoin’in adil değeri halen sıfır!

Avrupa Merkez Bankası, piyasa değerine göre önde gelen dijital varlık olan Bitcoin'in değerinin hala sıfırda olduğuna inanıyor. Merkez bankası, Bitcoin ekosistemini rahatsız eden temel sorunları özetleydi.

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Avrupa Merkez Bankası’na göre Bitcoin’in adil değeri halen sıfır!

AB Merkez Bankası, Bitcoin’e ilişkin bir blog gönderisi paylaştı. Kurum, Bitcoin'in küresel merkezi olmayan bir dijital para birimi olma sözünü tutmadığını ve gayri meşru transferleri etkinleştirmede etkili olduğunu düşünüyor.

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Piyasa uzmanları tarafından toplum için önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen son ETF onaylarına rağmen, banka Bitcoin'in yatırımlar ve ödemeler için uygun olmadığı konusunda ısrar ediyor. Blog gönderisinde şunlar aktarıldı;

BİTCOİN DEĞERİ SIFIR

“ETF’lerin resmi onayı, Bitcoin yatırımlarının güvenli olduğunu ve önceki rallinin durdurulamaz bir zaferin kanıtı olduğunu doğrular. Her iki iddiaya da katılmıyoruz ve Bitcoin'in gerçeğe uygun değerinin hala sıfır olduğunu yineliyoruz.”

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Uzun vadede, banka varlık ve kullanıcıları için büyük bir düşüş öngörüyor. Bitcoin'in fiyat değeri yeni yıllık en yüksek seviyelere çıktı. Varlık son zamanlarda 3 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 64.000 dolarlık piyasa değerini aştı.

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BANKA EKSİKLİKLERE DİKKAT ÇEKİYOR

AB Merkez Bankası, varlık üzerindeki konumunu destekleyen bir faktör olarak temel ekonomik verilerin eksikliğine işaret ediyor. Piyasa değerinden bahsetmişken, banka, metriklerin yalnızca "oluşacak genel sosyal hasarı" ölçtüğü konusunda ısrar ediyor.

Bitcoin eleştirmenlerinin toplu endişelerini artıran banka, geçmişte kripto borsalarının çöküşünün ve düzenleyicilerden gelen sürekli baskıların piyasa manipülasyonu iddialarını güçlendirdiğini iddia ediyor. Son olarak banka şu yazıyı paylaştı;

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“Piyasa müdahalesi, likidite düşük olduğunda daha fazla etkiye sahip olduğundan, ‘kripto kışı’ olarak adlandırılan son piyasa gerilemesi sırasında işlem hacimleri önemli ölçüde azaldıkça manipülasyon daha etkili hale gelmiş olabilir.”

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