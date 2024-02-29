Küresel piyasaların yakından takip ettiği Amerika enflasyon verileri açıklandı…

Ocak ayı için enflasyon rakamları ekonomistlerin beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Haftanın kritik verisi akşama doğru paylaşıldı. Federal Rezerv'in faiz oranlarını düşürmeyi planlarken kullandığı önemli bir ölçüye göre, enflasyon Ocak ayında beklentilere paralel olarak gelişti.

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Küresel piyasaların yakından takip ettiği Amerika enflasyon verileri açıklandı…

Ekonomistlerin tahminlerine göre beklendiği gibi, gıda ve enerji maliyetleri hariç kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ay için %0,4 ve bir yıl öncesine göre %2,8 arttı. Aylık kazanç Aralık ayında sadece %0,1 ve bir önceki yıla göre %2,9’du.

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Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu tarafından Perşembe günü enflasyon verilerini yayınladı. Rakamlara göre, değişken gıda ve enerji kategorileri de dahil olmak üzere başlık PCE, aylık %0,3 ve %2,4 olarak ilgili tahminlere kıyasla 12 aylık bazda %0,3 ve %2,4 arttı. İlgili Aralık rakamları %0,1 ve %2,6 olmuştu.

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PİYASALARIN BEKLEDİĞİ ENFLASYON VERİLERİ

Gıda ve enerji maliyetini ortadan kaldıran ve Federal Rezerv tarafından yakından izlenen temel Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi, Ocak ayında bir önceki yıla göre %2,8 arttı ve Mart 2021'deki %2,2'lik bir artıştan bu yana en yavaş yıllık artış oldu.

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Gıda ve enerji fiyatlarındaki değişiklikleri hariç tutan PCE için çekirdek oran da yüzde 2,8'lik beklentilerle uyumlu geldi. Aylık temel ölçüm yüzde 0,4’tü.

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Hareketler, kişisel gelirdeki beklenmedik bir sıçramanın ortasında geldi ve %1 arttı. Bu beklenti olarak açıklanan %0,3 tahmininin çok üzerinde olduğu anlamını taşıyor. Harcama, %0,2'lik bir kazanç tahminine kıyasla %0,1 azaldı.

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FAİZ İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME

Federal Rezerv tarafından en yakından izlenen metriğe göre, ABD enflasyonu Ocak ayına kadar olan yılda yüzde 2,4'e düştü ve bu yılın ilerleyen saatlerinde faiz indirimi beklentilerini destekledi.

ABD merkez bankasının tercih ettiği fiyat baskıları göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları hakkındaki Perşembe günkü veriler, Bloomberg anketinde ekonomistlerin yüzde 2,4'lük beklentilerini karşıladı. Aralık ayındaki yüzde 2,6'lık orandan düşüş, Fed'in bu yılın ortalarında mevcut 23 yılın en yüksek seviyelerinden faizleri düşüreceği beklentilerini destekliyor.

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