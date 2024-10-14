Kabine toplantısı ne zaman? Kadın cinayeti, asgari ücret, emekli zammı görüşülecek

Türkiye Gazetesi tarafından yayınlanan bir habere göre, toplantıda kadın karşıtı, ırkçı ve şiddet içerikli sosyal medya gruplarının da konuşulması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına ve çocuklara yönelik şiddetle mücadeleye ve Türkiye'nin sosyal risk haritasına ilişkin bir sunum yapacaktır.



Kabine üyeleri, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması planlanan 9'uncu yargı paketi ile toplumda oluşan cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için atılması gereken yeni adımlar hakkında bilgilendirilecek.

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Kabineyi taklit veya tağşiş yapan işletmelere uygulanacak ceza miktarları da tartışılacak.

ANA GÜNDEMLERDEN BİRİ DE EKONOMİ

Hükûmetin uyguladığı ekonomi politikası da toplantıda ele alınacak.

Yatırım, istihdam, fiyat istikrarı ve enflasyonun tek haneye düşürülmesi gibi konularda gelinen son durum incelenecektir.

Ek olarak, terör ve suç örgütleri ile mücadelede gelinen son nokta incelenecektir.

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İsrail'in Lübnan ve Gazze'de uyguladığı işgal ve soykırım politikası, Kabinenin diğer gündem maddesi olacak. İsrail'in insanlık dışı eylemlerinin önlenmesi ve barış için izlenmesi gereken yolların belirlenmesi planlanıyor.