Kredi kartı kullanma oranı rekor kırdı! Kredi kartlarına yeni düzenleme geliyor

Ocak ayının verilerini BKM açıkladı. Buna göre, Ocak ayında Türkiye'de 119 milyon kredi kartı, 190,5 milyon banka kartı ve 91,1 milyon ön ödemeli kart vardı.

Geçen yılın Ocak ayıyla karşılaştırıldığında, kredi kartı adedi %17, banka kartı adedi %11 ve ön ödemeli kart adedi %24 arttı.

Geçen yılın aynı dönemine göre kart sayısı %16 artarak 400,6 milyona ulaştı. Ocak ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödemeler yüzde 118 artarak 970,1 milyar lira oldu.

Kartlı ödemelerin 810,9 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 141,1 milyar lirası banka kartları ve 18,1 milyar lirası ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Ödemeler için kredi kartı oranı %126, banka kartı oranı %78 ve ön ödemeli kartlar oranı %124 arttı.

Ocak ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme adedi yüzde 20 artarak 1,4 milyar oldu.

Kartlı ödemelerin 796,1 milyonu kredi kartları, 500,5 milyonu banka kartları ve 106,4 milyonu ön ödemeli kartlar olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı döneminde kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde %23, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde %13, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde %41 büyüme kaydedildi.