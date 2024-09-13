Jahrein gözaltına alındı! Jahrein kimdir, Jahrein neden gözaltına alındı?

Ahmet Sonuç ya da Jahrein'in karısının kız kardeşiyle ilgili söylediği cinsel içerikli sözler emniyet güçleri tarafından tepki gördüğünde emniyet güçleri harekete geçti. Antalya Emniyet Müdürlüğü, Jahrein adlı Ahmet Sonuç'un müstehcenlik suçundan tutuklandığını açıkladı.

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Jahrein gözaltına alındı! Jahrein kimdir, Jahrein neden gözaltına alındı?

Antalya Emniyet Müdürlüğü, "Jahrein" olarak bilinen Ahmet Sonuç'un gözaltına alındığını ve "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sonuç olarak, bir sosyal medya platformunda, "Hanımın kardeşi neyim oluyor l*n? neyim oluyor l*n o benim? Kayinço mu oluyor? Baldız mı oluyor? Baldız olsa çoktan s**miştim" ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Sonuç ya da Jahrein'in karısının kız kardeşiyle ilgili söylediği cinsel içerikli sözler emniyet güçlerini harekete geçirdi. Sonuç olarak, bir kişi gözaltına alındı ve müstehcenlik suçundan soruşturma başlatıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, Sonuç'un gözaltına alındığını ve hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

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Sosyal medyadan açıklama yapıldı

Bazı basın ve sosyal medya hesaplarında müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekmektedir.

X (Twitter) adlı bir sosyal medya platformunda, 'Rockerpuck_Evil' kullanıcı adı ve 'Pungent 666' rumuzu ile yöneticisi olduğu "İncel sohbet odası" adlı bir canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve değer yargılarına aykırı konuşmalar yapıldığı ortaya çıktı.

Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, bahse konu kişinin 'Rockerpuck_Evil' kullanıcı olduğu ve 'Pungent 666' rumuzlu X hesabı kullanıcısıdır (E.K.).

Ek olarak, bir kullanıcının adı "JAHREİN" olan ve Twitch adlı bir sosyal medya platformunda yaptığı bir canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görüldü. Yapılan araştırmaya göre, bu kullanıcının (A.S.) olduğu belirlendi.

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