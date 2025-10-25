  1. Anasayfa
  İzmir'de sel sularına kapılmıştı: Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu!

İzmir Foça, son yılların en büyük sel felaketini yaşadı: Foça'da perşembe günü aracı ile sele kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

İzmir Foça'da perşembe günü aracı ile sele kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

İzmir'in Foça ilçesindeki sel sularına kapılarak kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.İzmir Foça, son yılların en büyük sel felaketini yaşadı.

Dereler taştı, evler su altında kaldı, çok sayıda araç sele kapılarak sürüklendi, sürücüler mahsur kaldı.

İzmir'in Foça ilçesindeki sel sularına kapılarak kaybolan ve cansız bedeni günler sonra bulunan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu

Onlardan biri de Bülent Kaptanoğlu'ydu. Ormanda mantar toplayan 70 yaşındaki Kaptanoğlu otomobiliyle eve dönüyordu.

Kaptanoğlu, Bucak Deresi'nin üzerindeki köprüden geçmek isterken aracı çamura saplandı.

Selde kaybolan Kaptanoğlu'nun bu sabah cansız bedeni bulundu.

