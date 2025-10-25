Akaryakıta büyük zam geldi, İşte tabeladaki fiyatlar...

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatı gece yarısından itibaren değişti: İşte tabeladaki fiyatlar...
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 4 kuruş zam geldi.
Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı 55,44 liraya, Ankara'da 56,46 liraya, İzmir'de ise 56,77 liraya yükseldi.
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim şeklinde yansımaya devam ediyor.
ABD'nin Rus petrol şirketleri Rosneft ve LUKOIL'e yaptırım uygulamasının ardından petrol fiyatları 61 dolardan 65 dolar seviyesine yükseldi.
Gelişmenin ardından motorine ciddi oranda zam yapıldı. Motorinin litre fiyatına 25 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 3,04 lira zam yapıldı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 EKİM 2025)İstanbul Anadolu YakasıBenzin: 52,18 TLMotorin: 55,31 TLLPG: 27,08 TL
İstanbul Avrupa YakasıBenzin: 52,34 TLMotorin: 55,44 TLLPG: 27,71 TL
AnkaraBenzin: 53,17 TLMotorin: 56,46 TLLPG: 27,60 TL
İzmirBenzin: 53,52 TLMotorin: 56,77 TLLPG: 27,53 TL