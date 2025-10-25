  1. Anasayfa
Akaryakıta büyük zam geldi, İşte tabeladaki fiyatlar...

Akaryakıta büyük zam geldi, İşte tabeladaki fiyatlar...
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatı gece yarısından itibaren değişti: İşte tabeladaki fiyatlar...
Akaryakıta büyük zam geldi, İşte tabeladaki fiyatlar... 1 17

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatı gece yarısından itibaren değişti: İşte tabeladaki fiyatlar...

Akaryakıta büyük zam geldi, İşte tabeladaki fiyatlar... 2 27

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 4 kuruş zam geldi.

Akaryakıta büyük zam geldi, İşte tabeladaki fiyatlar... 3 37

Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı 55,44 liraya, Ankara'da 56,46 liraya, İzmir'de ise 56,77 liraya yükseldi.

Akaryakıta büyük zam geldi, İşte tabeladaki fiyatlar... 4 47

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim şeklinde yansımaya devam ediyor.

Akaryakıta büyük zam geldi, İşte tabeladaki fiyatlar... 5 57

ABD'nin Rus petrol şirketleri Rosneft ve LUKOIL'e yaptırım uygulamasının ardından petrol fiyatları 61 dolardan 65 dolar seviyesine yükseldi.

Akaryakıta büyük zam geldi, İşte tabeladaki fiyatlar... 6 67

Gelişmenin ardından motorine ciddi oranda zam yapıldı. Motorinin litre fiyatına 25 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 3,04 lira zam yapıldı.Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı 55,44 liraya, Ankara'da 56,46 liraya, İzmir'de ise 56,77 liraya yükseldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 EKİM 2025)

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 EKİM 2025)İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 52,18 TL
Motorin: 55,31 TL
LPG: 27,08 TL

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 52,34 TL
Motorin: 55,44 TL
LPG: 27,71 TL

Ankara
Benzin: 53,17 TL
Motorin: 56,46 TL
LPG: 27,60 TL

İzmir
Benzin: 53,52 TL
Motorin: 56,77 TL
LPG: 27,53 TL

