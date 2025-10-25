Akaryakıta büyük zam geldi, İşte tabeladaki fiyatlar...

Gelişmenin ardından motorine ciddi oranda zam yapıldı. Motorinin litre fiyatına 25 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 3,04 lira zam yapıldı.Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı 55,44 liraya, Ankara'da 56,46 liraya, İzmir'de ise 56,77 liraya yükseldi.