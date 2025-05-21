İYİ Parti'nin WhatsApp grubundaki iğrenç detay ifşa oldu: CHP'li kadın vekil üzerinden yapılan, o muhabbet büyük tepki topladı!

İYİ Parti'nin WhatsApp grubundaki iğrenç detay ifşa oldu: İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş'ın, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın fotoğrafını parti grubuna paylaştıktan sonra altına yazdığı yorum büyük tepki topladı...

İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet!

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş'ın, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın fotoğrafını parti grubuna gönderip ''Sana alacam bunu kral'' yazması büyük tepki topladı. Cinsiyetçi ifadesi sosyal medyada gündem olurken, Toktaş'a istifa çağrıları yapıldı.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş, partinin il başkanları için oluşturulan WhatsApp grubunda yaptığı bir paylaşım nedeniyle tepkilerin hedefi haline geldi. Toktaş'ın, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın bir fotoğrafını gruba göndererek "Sana alacam bunu kral" şeklinde bir ifade kullandığı ortaya çıktı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Toktaş'ın bu ifadeleri kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girerken, kullanıcılar tarafından cinsiyetçi ve seviyesiz olarak nitelendirildi. Paylaşım, başta kadınlar olmak üzere geniş bir kesimin tepkisini çekti.

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Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

* Kendinize gelin, ayıptır.

* Bunlar nasıl insan ya...

* Bir anne olarak ben utandım.

* Yazıklar olsun. Siyasetin geldiği noktaya bakın.

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