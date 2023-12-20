Ivana Sert’ten kışkırtan yorum: Evliyim ama, flörtü seviyorum

Ünlü modacı Ivana Sert olay olacak açıklamalar yaptı. 2021 yılında ikinci kez evlenen ünlü isim gündem olacak sözleriyle gündeme geldi.
Ivana Sert, "Allah sonunda bana istediğim adamı yolladı" diyen İzmirli turizmci Sezer Dermenci ile Aralık 2021'de Maldivler'de ikinci evliliğini yaptı.
Geçtiğimiz hafta ikinci yıldönümlerini kutladılar. Ivana ile telefonla konuştum.İyi ki Sezer ile evlenmişim. Seçimlerimden biri. Yeterince flört ediyoruz.
İlk günkü gibi aşkımız devam ediyor. "Kocamı gerçekten seviyorum" dedi.