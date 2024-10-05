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Hasan Can Kaya bu kez takdir topladı! O hareketine herkes şapka çıkardı

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Hasan Can Kaya bu kez takdir topladı! O hareketine herkes şapka çıkardı
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, kız çocuklarına örnek davrandı. Kaya, vefat eden halasının adına Koruncuk Vakfı'na bir bölüm gelirini bağışladı.
Hasan Can Kaya bu kez takdir topladı! O hareketine herkes şapka çıkardı 1 12

Geçtiğimiz ay ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın halası Tezcan Kaya vefat etti. Kaya, halasının vefatının ardından Exxen'de yayınlanan bir komedi programı olan "Talking About People"ın bir bölümünün gelirinin tamamını kız çocuklarının eğitimi için Koruncuk Vakfı'na bağışladı.

Hasan Can Kaya bu kez takdir topladı! O hareketine herkes şapka çıkardı 2 22

4 Ekim Cuma günü yayınlanan programın 152. bölümünün geliri hayır kurumlarına bağışlandı. Programın sonunda, ünlü komedyen, halası Tezcan Kaya adına kız çocuklarının eğitimine yardımcı olmak için Koruncuk Vakfı'na yaptığı bağışı ekranda beliren bir alt yazıyla açıkladı.

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