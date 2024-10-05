Hasan Can Kaya bu kez takdir topladı! O hareketine herkes şapka çıkardı

Geçtiğimiz ay ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın halası Tezcan Kaya vefat etti. Kaya, halasının vefatının ardından Exxen'de yayınlanan bir komedi programı olan "Talking About People"ın bir bölümünün gelirinin tamamını kız çocuklarının eğitimi için Koruncuk Vakfı'na bağışladı.



