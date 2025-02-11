İstanbul'da okullar tatil edildi mi? İstanbul valiliği bazı ilçede okullar kar nedeniyle tatil edildiğini duyurdu

Son dakika haberi... Sibirya'dan gelen soğu hava dalgası tüm ülkeyi etkisi altına aldığı gibi mega kent İstanbul'da etkili olmaya başlaması üzerine İstanbul Valiliğinden Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar, Beykoz, Beylikdüzü, Beykoz, Başakşehir ve Büyükçekmece ilçelerinde kar nedeniyle bugün okulların tatil edildiği duyuruldu.

ŞİMDİLİK 8 İLÇEDE OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ DUYURULDU

Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, videolu mesajında, "Sevgili öğrencilerimiz, kar yağışının ve buzlanmanın devam edeceği ilçemizde düşünüldüğünde bu saat itibarıyla okullarımız bugün tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar, Beykoz, Sultangazi,Beylikdüzü, Başakşehir' ve Büyükçekmece'de de etkili olan kar nedeniyle okulların bugün tatil edildiği açıklandı.

"İSTANBUL'UN GENİLİNDE OKULLARIN TATİL EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

İstanbul valiliğinden yapılan açıklama ile kar yağışının şehrin kuzeyinde etkili olduğu, güney ve merkez ilçelerde etkili olmadığından şehrin tamamında okulların tatil edilmesinin söz konusu olmadığını duyurdu.