Kredi kartına fark alan işletme yandı! Bakan Şimşek o cezaları açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kartla ödeme yapmayan işletmelere yönelik çalışmaları inceledi.

Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek için bakanlık tarafından bugüne kadar çok sayıda uygulamanın devreye alındığını anımsattı. Bunlardan biri, perakende mal ve hizmet satan esnaf ve işletmelerde banka kartlarıyla ödeme yapılmasını sağlayan POS cihazları ile fiş düzenleyen ödeme kaydedici cihazların birleştirilmesiydi.

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Şimşek, bu düzenleme kapsamında tasarlanan yeni nesil ödeme kaydedici cihazların, banka kartlarıyla yapılan ödemelerde slip ve fişin tek bir belge olarak çıkmasına izin verdiğini belirtti.

Kredi kartına fark alan işletme yandı

Perakende mal ve hizmet sunan tüm işletmeler artık yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara sahip olmalıdır. Bu işletmeler, müşterilerine banka kartı veya kredi kartı kullanarak ödeme yapabilmeleri gerekir. GİB tarafından yapılan denetimlerde, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara sahip olmayan veya tahsilatlarında banka kartı veya kredi kartıyla ödeme yapma yeteneğine sahip olmayan mükelleflere usulsüzlük cezaları kesiliyor. Bazı işletmelerin, bankaların yüksek komisyon oranları nedeniyle nakit ödemeye göre daha yüksek tutarlar talep ettiğini gözlemliyoruz. Mükelleflerimizin bu nedenle komisyon farkını vatandaştan istememesi önemlidir."



Ancak Şimşek, bu noktada istenen farkın banka komisyon oranlarının çok üzerinde olabileceğine dikkat çekti. Komisyon oranları farklı bankalar arasında değişebilir ve tahsil edilen tutarın bankadan alınma süresi de bu oranı etkileyebilir.