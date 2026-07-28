Ciğerlerimiz kül oldu: Antalya'da başlayan orman yangınına ekipler gece boyu müdahale etti!

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangını kontrol altına almak için 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz ve toplam 135 personel görev yaparken, söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan yoğun çalışma başlattı. Bölgeye çok sayıda hava aracı, arazöz ve personel sevk edildi.

YANGIN SABAHA KARŞI ÇIKTI

Yangın, Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı çıktı. İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye yönlendirildi.

135 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile toplam 135 teknik personel ve orman işçisi sevk edildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekiplerin yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan müdahalesinin aralıksız devam ettiği bildirildi.

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