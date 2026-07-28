Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Tüketici haklarını koruyacak uygulamaları tek tek açıkladı

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması ve ticarette şeffaflığın sağlanması amacıyla vatandaşların alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde dikkat etmesi gereken uygulamaları paylaştı.

Ticaret Bakanlığı, restoran ve benzeri işletmelerde fiyat listesinde yer almayan ek ücretlerin talep edilemeyeceğini belirtti. Bahşişin ise tamamen tüketici tercihine bağlı olduğu vurgulandı.

Menülerin yalnızca QR kod ile sunulamayacağı, etiket ve kasa fiyatı arasındaki farkın tüketici lehine uygulanacağı ifade edildi. Açık ürünlerde ise dara bedelinin tüketiciye yansıtılamayacağı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde sık karşılaşabilecekleri uygulamalara ilişkin temel hususlara yönelik hatırlatmada bulunarak, restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa, kuver ücreti veya benzeri adlarla, fiyat listesinde yer almayan ilave ücretin talep edilemeyeceğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin alışveriş ve hizmet süreçlerinde dikkat etmesi gereken temel hakları yeniden açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini sağlamak, haksız uygulamaların önüne geçmek ve adil ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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RESTORANLARDA EK ÜCRET TALEBİNE SINIRLAMA

Ticaret Bakanlığı, restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti veya benzeri isimlerle fiyat listesinde yer almayan ek ücretlerin tüketiciden talep edilemeyeceğini bildirdi.

Açıklamada, bahşiş uygulamasının ise tamamen tüketicinin kendi tercihine bağlı olduğu ve gönüllülük esasına dayandığı vurgulandı.

MENÜLER SADECE QR KOD İLE SUNULAMAYACAK

İşletmelerin menülerini yalnızca karekod (QR kod) üzerinden sunamayacağı hatırlatıldı.

ETİKET VE KASA FİYATI FARKLIYSA DÜŞÜK FİYAT GEÇERLİ OLACAK

Bakanlık, ürünlerde etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık bulunması halinde tüketici lehine olan, yani daha düşük fiyatın uygulanması gerektiğini belirtti.

AÇIK ÜRÜNLERDE DARA BEDELİ TÜKETİCİYE YANSITILAMAYACAK

Açıkta satılan ürünlerde ise ürünün konulduğu kap veya ambalajın ağırlığının (dara) fiyatlandırmaya dahil edilemeyeceği ifade edildi.

Tüketicilerin yalnızca satın aldıkları ürünün net ağırlığı üzerinden ödeme yapması gerektiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması, piyasalarda şeffaflığın artırılması ve güvenilir ticaret ortamının güçlendirilmesi amacıyla denetim ve düzenleme çalışmalarına devam edileceğini açıkladı.

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