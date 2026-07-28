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Hem suçlu, hem güçlü: Alkollü aday sürücü polisleri çileden çıkardı!

Kayseri'de başka bir trafik kazasına müdahale eden polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu aday sürücünün 2.77 promil alkollü olduğu belirlendi.

Hem suçlu, hem güçlü: Alkollü aday sürücü polisleri çileden çıkardı!
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Hem suçlu, hem güçlü: Alkollü aday sürücü polisleri çileden çıkardı!

Kayseri'de başka bir trafik kazasına müdahale eden polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu aday sürücünün 2.77 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyeti daimi olarak iptal edilen ve 25 bin TL idari para cezası uygulanan sürücü, aracının çekilmesini engellemek için yaklaşık 1 saat boyunca otomobilinden inmeyerek polise zorluk çıkardı. Hakaretler savuran sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Hem suçlu, hem güçlü: Alkollü aday sürücü polisleri çileden çıkardı!

Kocasinan ilçesinde polislerin şüphe üzerine durdurduğu aday sürücü alkollü çıktı. Polislere hakaretler yağdıran ve direnen aday sürücünün ehliyeti iptal edildi.

Hem suçlu, hem güçlü: Alkollü aday sürücü polisleri çileden çıkardı!

ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bölgede yaşanan farklı bir trafik kazasıyla ilgilenen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, seyir halindeki 38 ALD 506 plakalı otomobilin sürücüsü Z.Ş.'nin durumundan şüphelendi. Ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan kontrollerde, Z.Ş.'nin 2.77 promil gibi yasal sınırların çok üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

Hem suçlu, hem güçlü: Alkollü aday sürücü polisleri çileden çıkardı!

ADAY SÜRÜCÜYE AĞIR FATURA

Yapılan incelemelerde Z.Ş.'nin henüz aday sürücü statüsünde olduğu belirlendi. Kuralları hiçe sayan alkollü sürücünün aday sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Toplamda 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

Hem suçlu, hem güçlü: Alkollü aday sürücü polisleri çileden çıkardı!

ARACINDAN İNMEMEK İÇİN 1 SAAT DİRENDİ

Cezai işlemlerin ardından otomobilinin çekici vasıtasıyla otoparka çekileceğini öğrenen Z.Ş., polislere zor anlar yaşatmaya başladı. Hızla aracına binerek direksiyona oturan şahıs, otomobilinin çekilmesini engellemek için yaklaşık 1 saat boyunca inmemekte direndi.
Adeta ekiplerin sabrını sınayan alkollü sürücü, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere ve görevini yapan polis memurlarına hakaretler savurdu. Uzun süren çabaların ardından güçlükle ikna edilen Z.Ş. araçtan indirildi ve otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
Hakkında "trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatılan Z.Ş., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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