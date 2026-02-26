Meteoroloji uyardı: Hava buz kesti, kar kapıda! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Güney Ege ve Akdeniz’de fırtına; Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ile Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, açıkları 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı ile gece saatlerinde geneli 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah ve öğle saatlerinde 7 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah ve öğle saatlerinde yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle ve akşam saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle ve akşam saatlerinde geneli 8 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde Batı Akdeniz’in batısı ile Doğu Akdeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, doğusu kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde doğusu 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Rüzgar: Kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde güneyi güney ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, güneyi 1,25 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.