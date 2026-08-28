"İstanbul kart" kullananıcıları aman dikkat: İBB resmi sitesi birebir kopyalanmış!

İBB resmi web sitesini birebir klonlayan siber dolandırıcılar, sahte İstanbulkart başvuru adresi üzerinden 87 kişiyi milyonlarca lira dolandırdı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) resmi sitesini birebir kopyalayan siber dolandırıcılar, sahte "İstanbulkart" başvuru sitesi oluşturarak 25-30 TL'lik kart ödemesi adı altında 87 mağduru 2 yılda milyonlarca lira dolandırdı.

25 TL ÖDEYECEKLERİNİ SANDILAR

Ödeme kısmına kart bilgilerini giren vatandaşların tüm kart bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, cüzi bir miktar ödediğini zanneden vatandaşları binlerce liralık zarara uğrattı. Durumu fark eden mağdurlar adliyeye giderek şikayetçi oldu. Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren bir mağdur, mavi kart başvurusu yapmak istediğini ancak 25 TL kart ücreti ödemek isterken hesabından 42 bin TL çekildiğini belirtti.

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SMS OYUNU

Kartını kaybettiği için yeni kart başvurusu yapmak isteyen E.Y., 39.99 TL ödediğini sandı fakat gelen mesajda 39.999 TL yazdığını fark etmeyip işlemi onayladı. Ekstresine bakınca gerçeği anlayan E.Y., kart ücreti yerine bir teknoloji firmasından işlem yapıldığını fark etti.

ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yine başka bir mağdur 140 TL ödeme yaptığını sanarak doğrulama kodunu onayladıktan kısa süre sonra bankasından 74 bin TL çekildiğini fark etti. Benzer şekilde eşine anne kartı çıkarmak için sahte siteye giren bir vatandaşın kartından 30 TL yerine 29 bin TL çekim yapıldı. Dolandırıcıların kopyaladığı sitede işlem yapan başka bir mağdurun hesabından ise 874 Euro çekildi. Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma titizlikle yürütülürken, şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Sahte sitelere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten uzmanlar, kart başvurusu veya bakiye yükleme işlemlerinin arama motorlarındaki rastgele bağlantılar yerine mutlaka resmi mobil uygulaması veya doğrudan onaylı internet adresi üzerinden yapılması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca bankadan gelen doğrulama mesajlarındaki tutar ve firma adının şifre girilmeden önce titizlikle kontrol edilmesine dikkat çekiyor.

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