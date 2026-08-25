İmamoğlu'nun maskesi düştü: Hayali kahramanlık sona erdi, İşte duruşmadan son durum...

Abdulkadir Selvi, Silivri’de görülen İBB davasını kaleme aldı. İmamoğlu’nun mahkeme salonundaki tutumunu ve tanıkların dikkat çeken iddialarını değerlendiren Selvi, “kahramanın yolculuğunun” Silivri duruşmalarında sona erdiğini savundu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşmalardaki tavırlarını anlattığı bir yazı kaleme alarak; İmamoğlu için çizilen 'kahraman' rolünün son dava ile birlikte çöktüğünü anlattı. Selvi, "Ekrem İmamoğlu filminin sonuna geliyor. Daha filmin jeneriğini seyrediyoruz. Turpun büyüğü heybede." dedi.

Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kapsamında Silivri’de görülen duruşmaları değerlendirdi. Duruşmaların aynı zamanda Aziz İhsan Aktaş davası da olduğunu hatırlatan Selvi, İmamoğlu'nun duruşmalardaki tavrına dikkat çekti.

Selvi, yazısında Ekrem İmamoğlu’nun mahkeme salonunda rüşvet ve yolsuzluk iddialarını ortaya atan isimlerle yüzleşerek adeta 'kahramanca devleşeceğini' iddia edenlerin aksine duruşmalarda farklı bir tablonun ortaya çıktığını savundu.

“ALGI ÇÖKTÜ”

Selvi, yazısında Mustafa Keleş, Cemal Üneş ve Hamit Demir’in mahkemedeki ifadelerine yer verdi. İsimlerin İmamoğlu ile diyaloglarını aktaran Selvi, İmamoğlu'nun diyaloglardaki 'pasif' rolüne dikkat çekti.

Mustafa Keleş ile İmamoğlu arasında geçen diyalogu aktaran Selvi, Keleş’in İmamoğlu’nun kendisinden villa istediğini iddia ettiğini, İmamoğlu’nun ise bu iddiayı reddederek “Seni Allah ıslah etsin” şeklinde karşılık verdiğini yazdı.

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"SENİ ALLAH ISLAH ETSİN"

Selvi'nin yazısında ilgili kısım şu şekilde;

İmamoğlu: Şimdi, şantiyede ziyaret etmişim, senden bir villa istemişim. Senin şantiyeni ben kalabalık bir ekiple gezdim.

Keleş: Üç defa tek başına gelmedin mi, Başkan?

İmamoğlu: Tek bir defa geldim senin şantiyene, bir defa!

Keleş: Üç defa tek başına geldin.

İmamoğlu: Bir defa! Tek başıma ben...

Keleş: Emre Bey’in odasında.

İmamoğlu: Ben tek başıma?

Keleş: Evet.

İmamoğlu: Seni çok iyi tanırım Mustafa Keleş. Kınıyorum seni. “Senden villa istemişim” falan...

Keleş: Villa isteyip de “Onu da şu adamın tapusu üzerine tapu yapacaksın” dedin mi, demedin mi?

Peki Mustafa Keleş’in iddiaları karşısında Ekrem İmamoğlu’nun cevabı ne oluyor?

Senin inşaatına gelmedim, Emre’nin odasını bilmem. Ben o tarihlerde şuradayım mı diyor. Peki ne diyor: “Seni Allah ıslah etsin!”

"PARAYI GETİRDİN"

Selvi ayrıca Cemal Üneş ile İmamoğlu arasında geçen konuşmayı da köşesine taşıdı. Üneş’in, İmamoğlu’nun kendisinden 500 bin lira istediğini söylediği diyalogda, İmamoğlu’nun “Ben senden para istedim ve parayı getirdin, verdin, yolladın” ifadeleri dikkat çekti.

“SORU DAHİ SORMADI”

Yazısında Hamit Demir’in ifadelerine de geniş yer veren Selvi, Demir’in Beylikdüzü’ndeki bir Demir Country projesinin ruhsatlandırılması sürecinde kendisinden 8 milyon TL rüşvet istendiğini iddia ettiğini aktardı.

Selvi, bu iddialar karşısında İmamoğlu’nun tutumunu eleştirerek, “Peki Ekrem İmamoğlu bu iddialar karşısında ne yaptı? Sustu. Soru dahi sormadı.” ifadelerini kullandı.

“AZİZ İHSAN AKTAŞ’I SESSİZCE DİNLEDİ”

Selvi, yazısında Aziz İhsan Aktaş’ın İBB’de kurulduğunu iddia ettiği sisteme yönelik de bilgiler aktardı.

Aktaş’ın, İBB içerisinde Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı yapmak amacıyla bir sistem kurulduğunu öne sürdüğünü belirten Selvi, bazı para ve ödeme iddialarını da aktardı.

Selvi, bu iddialar karşısında İmamoğlu ve avukatlarının belgelerle karşılık vermediğini ve salondan ayrıldıklarını savundu.

“KAHRAMANIN HİKÂYESİ SONE ERİYOR"

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden 'cumhurbaşkanı adaylığına' uzanan süreci bir kesimin “kahramanın hikâyesi” olarak sunmasına dikkat çeken Selvi, iddiaların aksine İmamoğlu'nun geldiği son hali de gözler önüne serdi.

Selvi, Silivri’deki duruşmaların bu hikâyenin sonuna gelindiğini gösterdiğini savunarak, “Korku duvarı yıkıldı. Herkes yaşadıklarını anlatmak için sırada bekliyor.” ifadelerini kullandı.

Selvi ayrıca, davada yeni gelişmeler yaşanabileceğine işaret ederek “Turpun büyüğü heybede” ifadesini kullandı.

Kaynak: HÜRRİYET

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