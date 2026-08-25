Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshettiğini duyurdu!

Suriye yönetimi ile 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakata varan terör örgütü YPG yeni karar aldı. YPG elebaşısı Mazlum Abdi yaptığı açıklamada, "Suriye Demokratik Güçleri'nin yetkisinin sonlandırıldığını ve Özerk askeri güç olarak dağıtıldığını, tam sorumlulukla bugün itibarıyla ilan ediyoruz. YPG, Suriye yönetimine entegre oldu." dedi.

Suriye yönetimiyle 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyon konusunda mutabakata varan terör örgütü YPG, bünyesindeki askeri yapıyı lağvettiğini açıkladı. Örgüt elebaşısı Mazlum Abdi yaptığı açıklamada, YPG'nin yetkisinin sonlandırıldığını ve özerk bir askeri güç olarak dağıtıldığını duyurdu.

MAZLUM ABDİ: YPG'NİN DAĞITILDIĞINI İLAN EDİYORUZ

Abdi, "Suriye Demokratik Güçleri'nin yetkisinin sonlandırıldığını ve Özerk askeri güç olarak dağıtıldığını, tam sorumlulukla bugün itibarıyla ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.Mazlum Abdi, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Abdi, SDG'nin "bağımsız bir askeri güç" olarak görevinin sona erdiğini belirtirken, kararın Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile varılan mutabakat ve birliklerin Suriye ordusu tugaylarına entegrasyon sürecinin tamamlanmasının ardından alındığını ifade etti.

"BUGÜN SURİYE TARİHİNİN ÖNEMLİ BİR SAYFASINI KAPATIYOR"

Gelişmeyi tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendiren Abdi, "Bugün Suriye tarihinin önemli bir sayfasını kapatıyor; barış, istikrar ve yeniden inşa odaklı yeni bir sayfa açıyoruz. Değişen şartlarla birlikte ülkemiz yeni bir döneme girdi. Bugünün savaş meydanlarından inşa meydanlarına, silah devrinden barış devrine gerçek bir geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz" dedi.Basın toplantısında Kürtçe eğitim hakkı konusuna da değinen Abdi, Şara'nın anadilde eğitim hakkının korunması yönünde açık ve olumlu bir tutum sergilediğini belirterek kararın bu yıl içerisinde uygulanması için çalışacaklarını söyledi. Abdi, "Kürtler, Araplar, Türkmenler ve Süryaniler dahil tüm halkını kucaklayan, çocuklarımızın geleceğini koruyan ve onlara onurlu bir yaşam sunan yeni ve birleşik bir Suriye inşa etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Basın toplantısının ardından Mazlum Abdi, anlaşmanın uygulama mekanizmalarını ve entegrasyon süreçlerini ele almak üzere Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

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BARRACK'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'tan da açıklama geldi. Barrack, "PYD’nin feshi tarihi bir olay." dedi. Barrack, bu adımın Suriye'nin birlik ve bütünlüğü açısından önemli olduğunu belirterek, "Birleşik Suriye şekilleniyor" mesajını verdi

SURİYE YÖNETİMİ İLE YPG ARASINDA VARILAN ANLAŞMA

Suriye'deki iç savaşın yarattığı otorite boşluğundan beslenerek ülkenin kuzey ve kuzeydoğusunda gayrimeşru bir işgal alanı yaratan terör örgütü YPG/SDG, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından köşeye sıkışmıştı. Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki merkezi yönetimle terör örgütü arasında varılan 29 Ocak Mutabakatı, örgütün sahadaki askeri ve idari varlığını aşamalı olarak tasfiye etmeyi amaçlayan bir teslimiyet süreci olmuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TÜM KAYNAKLARI SURİYE YÖNETİMİNE DEVREDİLECEK

Anlaşmanın detaylarına göre, bölgedeki tüm kritik petrol sahaları, doğalgaz kaynakları, havalimanları ve sınır kapıları derhal merkezi devlete devredilmektedir. Ayrıca örgütün sözde askeri, idari ve güvenlik birimlerinin lağvedilerek Suriye Savunma ve İçişleri bakanlıkları çatısı altında eritilmesi hedeflenmiştir. Süreç içerisinde baskılara dayanamayan terör yapısında çözülme hızlanmış ve nitekim Ağustos 2026 itibarıyla eli kanlı terör örgütü YPG/SDG'nin sözde özerk askeri yapısının tamamen feshedildiği ve devlet kurumlarına entegrasyonunun tamamlandığı bizzat örgüt elebaşları tarafından ilan edilmiştir.Bu mutabakatla birlikte Haseke ve Kamışlı gibi kritik kent merkezlerine Suriye hükümet güçleri yerleşmiş, idari mekanizmalar merkezi yargı ve bakanlıkların kontrolüne geçmiştir.

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