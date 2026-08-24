DMM'den uyarı: Psikolojik harekât stratejisi devreye sokulmaya çalışılıyor

DMM: Dış kaynaklı ve maksatlı bir psikolojik harekât stratejisinin devreye sokulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde toplumsal birlik, kardeşlik ve huzur ortamını hedef alan "dış kaynaklı ve maksatlı bir psikolojik harekât stratejisinin" devreye sokulmaya çalışıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, dezenformasyon ve provokasyon üreten odaklara karşı adli ve idari süreçlerin yürütüldüğü belirtilerek vatandaşlara yalnızca resmi açıklamalara itibar etmeleri çağrısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde Türkiye'ye yönelik toplumsal birlik, kardeşlik ve huzur iklimini hedef alan paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

"PSİKOLOJİK HAREKAT STRATEJİSİNİN DEVREYE SOKULMAYA ÇALIŞILDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

DMM’den yapılan açıklamada, "Son günlerde ülkemize yönelik toplumsal birliği, kardeşlik ve huzur iklimini hedef alan, dış kaynaklı ve maksatlı bir psikolojik harekât stratejisinin devreye sokulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"ADLİ VE İDARİ SÜREÇLER UYGULANIYOR"

Açıklamada, birlik ve beraberliği hedef alan asılsız iddialar ile dezenformasyon ve provokasyon üreten odaklara karşı gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Birlik ve beraberliğimize kasteden, asılsız iddialarla dezenformasyon ve provokasyon üreten odaklara karşı adli ve idari süreçler uygulanmakta" açıklamasında bulundu. Gerekli tüm tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından "anbean hassasiyetle ve kesintisiz bir şekilde" alındığı kaydedildi.

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"HİÇBİR KİRLİ PLAN AMACINA ULAŞAMAYACAK"

DMM, Türk milletinin sağduyusuna ve devletin kararlı duruşuna vurgu yaparak, söz konusu girişimlerin amacına ulaşamayacağını belirtti. Açıklamada, "Milletimizin engin feraseti ve sağduyusu, devletimizin kararlı duruşu karşısında hiçbir kirli plan ve odak amacına ulaşamayacaktır" denildi.

VATANDAŞLARA "RESMİ AÇIKLAMALARA İTİBAR EDİN"

ÇAĞRISIVatandaşlara da kaynağı belirsiz sosyal medya paylaşımlarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın, art niyetli içeriklere karşı hassas olması; kaynağı belirsiz paylaşımlara geçit vermeyerek yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi büyük önem taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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