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  3. Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım

Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım

Cem Küçük soruşturmasına dair önemli bir gelişme yaşandı. Firari İsmail Çanak İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Çanak'ın savcılığa "Bildiklerimi anlatacağım" dediği öğrenildi.

Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
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Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım

Cem Küçük soruşturmasına dair önemli bir gelişme yaşandı. Firari İsmail Çanak İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Çanak'ın savcılığa "Bildiklerimi anlatacağım" dediği öğrenildi.

Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım

Cem Küçük soruşturmasına dair önemli bir gelişme yaşandı. Firari İsmail Çanak İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Çanak'ın savcılığa "Bildiklerimi anlatacağım" dediği öğrenildi.

Detaylar birazdan haberimizde...

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