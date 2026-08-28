Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
Cem Küçük soruşturmasına dair önemli bir gelişme yaşandı. Firari İsmail Çanak İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Çanak'ın savcılığa "Bildiklerimi anlatacağım" dediği öğrenildi.
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Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
Cem Küçük soruşturmasına dair önemli bir gelişme yaşandı. Firari İsmail Çanak İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Çanak'ın savcılığa "Bildiklerimi anlatacağım" dediği öğrenildi.
Cem Küçük soruşturmasına dair önemli bir gelişme yaşandı. Firari İsmail Çanak İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Çanak'ın savcılığa "Bildiklerimi anlatacağım" dediği öğrenildi.
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