Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım Cem Küçük soruşturmasına dair önemli bir gelişme yaşandı. Firari İsmail Çanak İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Çanak'ın savcılığa "Bildiklerimi anlatacağım" dediği öğrenildi.