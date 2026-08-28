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Tuzla Belediyesinden her sokağa hizmet

Yayla Mahallemizde, Yayla Yolu Caddesi’nin 600 metrelik bölümünde sürdürdüğümüz 750 tonluk asfalt serim çalışmalarını yerinde takip ettik.

Tuzla Belediyesinden her sokağa hizmet
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Tuzla Belediyesinden her sokağa hizmet

Yayla Mahallemizde, Yayla Yolu Caddesi’nin 600 metrelik bölümünde sürdürdüğümüz 750 tonluk asfalt serim çalışmalarını yerinde takip ettik.

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Bir caddenin ihtiyaçlarını en iyi o caddeyi her gün kullananlar bilir. Bu anlayışla cadde esnafımız ve komşularımızla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledik.

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Hizmetlerimizi komşularımızın sesiyle şekillendiriyor, daha güvenli ve konforlu bir Tuzla için sokak sokak çalışıyoruz.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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