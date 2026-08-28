Tuzla Belediyesinden her sokağa hizmet

Yayla Mahallemizde, Yayla Yolu Caddesi’nin 600 metrelik bölümünde sürdürdüğümüz 750 tonluk asfalt serim çalışmalarını yerinde takip ettik.

Bir caddenin ihtiyaçlarını en iyi o caddeyi her gün kullananlar bilir. Bu anlayışla cadde esnafımız ve komşularımızla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledik.

Hizmetlerimizi komşularımızın sesiyle şekillendiriyor, daha güvenli ve konforlu bir Tuzla için sokak sokak çalışıyoruz.