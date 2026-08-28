Faiz oranları düşüyor mu? Halkbank, Ziraat ve VakıfBank genel müdürlerinden önemli mesaj var!

"FAİZ ORANLARINI 2-3 PUAN İNDİRECEĞİZ"

Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan da Diyarbakır'da 9 şube ve 151 çalışanla hizmet verdiklerini belirtti.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un önemine değinen Arslan, "Bunun ekonomik, finans ayağının en güçlü olması noktasında, değil elimizi, gövdemizi taşın altına koyacağız Allah'ın izniyle." dedi.

Arslan, şöyle konuştu:

"Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar avroluk bir kaynak getirdik. Bunun önemli bir kısmını kalkınmada öncelikli yöreler, kadın ve genç girişimcilere ayırdık. Hızlıca bu kaynağın önemli bir kısmını Diyarbakır'a ve bu bölgeye tahsis etmeye başladık. Daha da hızlanacağız arkadaşlar. Ayrıca Kredi Garanti Fonu'ndan verilen kefalet desteğinde elimizde biraz limit kalmıştı. Bu 1 milyar (lira) limitin tamamını Diyarbakır'a, başta kadınlar ve gençler olacak şekilde aktaracağız. Merkez Bankası gecelik fonlama faizini yüzde 37'ye düşürdü. Hemen pazartesi gününden itibaren kamu bankaları olarak biz de 2-3 puan aşağı indireceğiz tüm faiz oranlarını ama kadınlarımıza, gençlerimize daha da düşük olacak. Taleplerinizi bekliyoruz. Müşterilerimizi bekliyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapacağımıza söz veriyorum."

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ise teminat sorunu çeken firmalara, bankalarla işbirliği yaparak kefalet sağladıklarını ve böylece firmaların finansmana erişimini kolaylaştırdığını söyledi.

Özegen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kredi Garanti Fonu bugün 600 binin üzerinde firmaya 1,7 trilyon liranın üzerinde bir krediye kefalet sağlamıştır. Bunu iş dünyası adına çok kıymetli buluyorum. Pandemi döneminde ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında, 'Büyük KGF' vizyonuyla piyasaların nereye gideceğini bilmediği, finansmana erişimin çok zorlaştığı günlerde KGF bankalarımızla birlikte çok kıymetli programlara imza attı. Şu ana kadar Diyarbakır'da yaklaşık 8 bin 900 firmamıza kefalet sağlamış durumdayız. 17,2 milyar liralık bir krediye kefalet vermişiz. Buna ilave olarak 2025 ve 2026'da yine başkanımızın talimatları ve girişimleriyle ve bankalarımızın koydukları katkıyla özellikle kamu bankalarımız yaklaşık iki "TOBB Nefes"te de 1000'in üzerinde firmamıza 1,2 milyar lira Diyarbakır özelinde kefalet vermiş durumdayız. Dolayısıyla yaklaşık olarak Diyarbakır'da 20 milyar liraya yakın bir krediye kefalet vermiş durumdayız."

Özegen, teminatla ilgili problemler ve teminata esas kıymet, değer, menkul ve gayrimenkullere atfedilen finans sektöründeki değerleri dikkate aldığında KGF kefaletinin bölge için çok önemli olduğunu belirtti.

TOBB Nefes Kredisi'nin ikinci diliminin 2026 yılı için devam ettiğini kaydeden Özegen, "Merkez Bankası ile başkanımız görüşüyor, 3'üncü ve 4'üncü dilimleri de aralıksız devam ettirmeyi planlıyoruz. Şu anda bizim KGF öz kaynaktan bankalarımızla yürüttüğümüz yaklaşık 10 programımız var. Diğer taraftan 7 Hazine kontrgarantisiyle devam ettirdiğimiz programın olduğunu ifade etmek isterim. Geçtiğimiz günlerde Ziraat, Halk ve Vakıf Bankası ile yeni başladığımız tematik programlar ve hazırlığını yaptığımız programlar var. Ayrıca tarımla ilgili öz kaynaktan bir programa çıktık. Ziraat Bankası bu konuda lokomotif ancak orada sübvansiyonlu krediler kullanılırken biz KGF öz kaynaktan bir pilot uygulama olarak başladık. Gayet de başarılı bir şekilde gidiyor. Bölgemiz ve ülkemiz için yeni kardeşlik ikliminin inşallah ilelebet devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bunun ekonomik değerleriyle de bölge halkı tarafından taçlandırılarak Türkiye ekonomisinin gelecekte daha güzel yerlerde olacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya da "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, "Bir Çerçeve Yasa var. 50 yıllık bir çatışmalı süreç bu ülkede sonlanıyor. 20 aydır tek bir insanımız ölmedi. Bundan daha değerli hiçbir şey olmaz." dedi.

Bu toplantı kararını aldıktan sonra sektörlere yaptıkları çağrıda finans sektörü ile birebir görüşme yapmak için 250 başvuru aldıklarını ifade eden Kaya, bu buluşmada iş dünyası olarak bankacılık sektörüne taleplerini ileteceklerini kaydetti.

Kaya, "Kadın girişimcilerimiz özellikle bölgede şu an önemli bir aşamadalar. Kadın girişimcilerimize özellikle bazı kredilerde pozitif ayrımcılık talebimiz var. Bu çatışmaların en çok etkilediği sektör tarım ve hayvancılık. Şimdi barışla birlikte hızlı bir şekilde insanlar tarıma ve hayvancılığa yönelecek. Oradaki limitler konusunda Sayın Genel Müdürüm (Alpaslan Çakar) çok teşekkür ediyorum. Ziraat Bankası olarak Diyarbakır'ı iyi bir noktaya getirdiniz. Bölge, tarımda Türkiye'yi hatta Ortadoğu'yu doyurabilecek bir noktada, bu potansiyelimizi kullanalım. Bu konuda da limit anlamında sizden destek rica ediyorum." diye konuştu.