Faiz oranları düşüyor mu? Halkbank, Ziraat ve VakıfBank genel müdürlerinden önemli mesaj var!

"DİYARBAKIR BİR SANAYİ KENTİ OLACAK"
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan da OSB'de 370 fabrikanın faaliyet gösterdiğini ve yaklaşık 23 bin kişinin burada istihdam edildiğini söyledi.
Sanayicilerin en önemli sorunlarından birinin finansmana erişim olduğunu ifade eden Fidan, şöyle konuştu:
"VakıfBank da Halk Bankası da Ziraat Bankası da her gittiğimizde sanayicimiz için kapılarını açık tuttu. Sonuna kadar Diyarbakır için ellerinden ne geliyorsa yardımcı oldular. Sorunumuz sadece finansa erişim değil. Elbette faiz oranlarıyla ilgili bankaların yapabileceği bir şey yok ama sizden ricamız bugün iş adamlarının kullandığı kredilerde 3-4 puan düşürmeniz. Bu sanayici için büyük bir rakam."
Fidan, "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinerek, "Bu süreçle beraber inşallah güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Artık Diyarbakır bir sanayi kenti olacak." ifadesini kullandı.
"İŞ DÜNYASI OLARAK HUZURUN VE GÜVENİN KIYMETİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"
Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil de bankacılık sektörünün reel sektörü dinlemesi, reel sektörün de bankacılık sektörünün şartlarını bilmesi gerektiğini belirtti.
Yeşil, "İstişare varsa güven vardır. Güven varsa ticaret vardır. Ticaret varsa üretim, yatırım ve istihdam vardır." dedi.
Kentin ticaret, tarım ve hayvancılık potansiyeline değinen Yeşil, hedeflerinin sadece tarlada ürün üretmek olmadığını, ürünü kentte işleyerek, paketleyip markalaştırarak, ülkeye ve dünyaya satmak istediklerini söyledi.
Yeşil, girişimcilerin kente yatırım yapma arzusunun olduğunu ve bunun için finansmana ihtiyaç duyulduğunu belirterek, kente yapılacak yatırımın bütün bölgeye katkısının olacağını vurguladı.
Çerçeve Yasa'nın TBMM'den geçmesini bölgenin geleceği açısından çok önemli gördüklerini dile getiren Yeşil, şunları kaydetti:
"İş dünyası olarak huzurun ve güvenin kıymetini çok iyi biliyoruz. Çünkü ekonominin en büyük teşviki huzurdur. Huzur güçlendikçe yatırım artar, turizm gelişir, ticaret büyür, yeni fabrikalar açılır, gençlerimize yeni iş kapıları doğar. Artık Diyarbakır'ın potansiyelini çok daha güçlü biçimde ekonomiye kazandırma zamanıdır. Geçmişin sorunlarıyla değil geleceğin yatırımlarıyla anılmak istiyoruz. Diyarbakır üretimiyle, ihracatıyla konuşulsun istiyoruz."
"ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK AYAĞINI BİRLİKTE KURMALIYIZ"
Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu da "Terörsüz Türkiye" süreci ile Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini söyledi.
Bu süreçte çözüm ve huzur ortamının sadece toplumsal değil, ekonomik bir dönüşümün de önünü açacağına inandıklarını belirten Ebedinoğlu, şunları kaydetti:
"Bölgenin ekonomik kalkınmasına yönelik bir finans seferberliğinin çözüm sürecinin en güçlü desteklerden biri olacağına inanıyoruz. Diyarbakır'ın yatırıma hazır olduğunu görüyoruz artık. Çözüm süreciyle birlikte güven ortamının güçlenmesi, turizmden sanayiye, tarımdan ticarete kadar birçok sektörde yeni yatırımların önünü açacaktır, ancak bunun için finans sektörünün de dönüşümün yanında olması gerekiyor. Çözüm sürecinin ekonomik ayağını birlikte kurmalıyız. Esnaf ve sanatkarlar olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bankalarımızın da bölgenin ekonomik potansiyeline güvenerek esnafımızın ve iş dünyamızın yanında daha güçlü durmasını bekliyoruz. Çünkü huzurun kalıcı olması için ekonomik refahın şart olduğunu hepimiz biliyoruz."
Programda daha sonra iş dünyası ve finans sektörünün temsilcileri, talep ve beklentilere ilişkin basına kapalı görüşmeler gerçekleştirdi.