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Alihan Kuriş operasyonunda son dakika: Gizli finans arşivi ele geçirildi! 37 yeni klasörde neler var neler!

Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarını içeren dev bir finans arşivi ele geçirildi. Ekipler 37 yeni klasör buldu.

Alihan Kuriş operasyonunda son dakika: Gizli finans arşivi ele geçirildi! 37 yeni klasörde neler var neler!
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Alihan Kuriş operasyonunda son dakika: Gizli finans arşivi ele geçirildi! 37 yeni klasörde neler var neler!
Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarını içeren dev bir finans arşivi ele geçirildi. Ekipler 37 yeni klasör buldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında 54 şüpheli için gözaltı kararı çıkardı ve 38 kişi yakalandı.

Alihan Kuriş operasyonunda son dakika: Gizli finans arşivi ele geçirildi! 37 yeni klasörde neler var neler!

Operasyon sırasında Kepez Kirişçiler Mahallesi'nde yapılan aramalarda, 37 klasör dolusu finansal belgeler ve hesap hareketlerine ilişkin dekontlar ele geçirildi.
Soruşturma, ele geçirilen belgelerle dernek ve örgütle bağlantılı kişi ve kuruluşlar arasındaki mali ilişkilerin incelenmesi amacıyla derinleştirildi.

Alihan Kuriş operasyonunda son dakika: Gizli finans arşivi ele geçirildi! 37 yeni klasörde neler var neler!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyon düzenlenmiş ve haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalanmıştı. Operasyonlara ilişkin yeni bir detay daha ortaya çıktı.
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasına ilişkin gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kepez Kirişçiler Mahallesi'nde Ramazan B'nin ikameti ve eklentilerine operasyon düzenledi.

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