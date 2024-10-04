Bakan açıkladı! Okullar o tarihlerde ara tatile girecek

2024-2025 eğitim yılı takvimi yayınlandı. Milli Eğitim ilk ara tatilini 11 Kasım ile 15 Kasım arasında düzenledi. 8 Kasım Cuma günü son derste başlayan zil ile öğrenciler ara tatile başlayacak.
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2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. 20 Ocak 2025 Pazartesi günü yarı yıl tatili başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.