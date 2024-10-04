  1. Anasayfa
  2. Eğitim
  3. Bakan açıkladı! Okullar o tarihlerde ara tatile girecek

Bakan açıkladı! Okullar o tarihlerde ara tatile girecek

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda eğitim gören öğrencilerin ilk ara tatil tarihleri belli oldu.

Bakan açıkladı! Okullar o tarihlerde ara tatile girecek
Yayınlanma:

2024-2025 eğitim yılı takvimi yayınlandı. Milli Eğitim ilk ara tatilini 11 Kasım ile 15 Kasım arasında düzenledi. 8 Kasım Cuma günü son derste başlayan zil ile öğrenciler ara tatile başlayacak.

Seçil Erzan'ın ifadesi ortaya çıktı! Üstünde sigara söndürmüşlerSeçil Erzan'ın ifadesi ortaya çıktı! Üstünde sigara söndürmüşler

Bakan Şimşek resmen açıkladı! Vergi adaleti için yeni adımlar atılacakBakan Şimşek resmen açıkladı! Vergi adaleti için yeni adımlar atılacak

Şahan Gökbakar'a şok! 10 yıl hapis cezası alabilirŞahan Gökbakar'a şok! 10 yıl hapis cezası alabilir



2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. 20 Ocak 2025 Pazartesi günü yarı yıl tatili başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Eğitim
KYK ek yurt başvuruları başladı! KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
KYK ek yurt başvuruları başladı! KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
MEB resmen açıkladı! O kursların tamamı kapatılıyor
MEB resmen açıkladı! O kursların tamamı kapatılıyor
Depremzede öğrencilere destek! Eğitim destek tutarı açıklandı
Depremzede öğrencilere destek! Eğitim destek tutarı açıklandı
(YKS) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı: Elektronik kayıt yapan adaylar dikkat!
(YKS) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı: Elektronik kayıt yapan adaylar dikkat!
AÖF, 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ücreti ne kadar?
AÖF, 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ücreti ne kadar?
İstanbul valiliğinden son dakika okul saati açıklaması! İlk gün eğitim başlangıç ve bitiş saatleriniaçıkladı
İstanbul valiliğinden son dakika okul saati açıklaması! İlk gün eğitim başlangıç ve bitiş saatleriniaçıkladı
KYK yurt başvuruları açıklandı! KYK yurt başvuru sonuçları
KYK yurt başvuruları açıklandı! KYK yurt başvuru sonuçları