İstanbul Fatih'te yılbaşı gecesi kana bulandı! "Hanginize sıkayım’ deyip 17 yaşındaki Melek Nur'u başından vurdu

İstanbul'un Fatih ilçesinde yılbaşı gecesi, arkadaşlarıyla oturan 17 yaşındaki genç kız, "hanginize sıkayım" diyen arkadaşı tarafından başından vuruldu.

YAYINLAMA
Google News
İstanbul Fatih'te yılbaşı gecesi kana bulandı! "Hanginize sıkayım’ deyip 17 yaşındaki Melek Nur'u başından vurdu

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yılbaşı gecesi İstanbul Fatih'te dehşet verici bir olay yaşandı.

İddiaya göre, ceza evinden bir süre önce tahliye edilen 33 yaşındaki Ercan D., arkadaşları Melek Nur Özgener ve Nisa A. ile buluştu. Buluştuktan sonra Ercan D., Nisa A. ve Melek Nur Özgener ile otururken "hanginize sıkayım" dediği esnada silah bir anda patladı. Silahın patlamasıyla Melek Nur Özgener, başından yaralandı.

Ağır yaralanan Melek Nur Özgener'i hastaneye getiren Ercan D., daha sonra Nisa A. ile kaçtı. Yaşanan olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, Nisa A.'yı tespit ederek ifadesine başvurdu. Nisa A. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

"senin mi kafana sıkayım, diğer kızın mı kafasına sıkayım"

Anne ve babalara seslenen baba Bülent Özgener, "Kızım Melek Nur Özgener şu anda canı ile pençeleşiyor. Arabanın içinde tartışma oluyormuş, 2 kız 1 erkeklermiş. Bildiğim kadarıyla yılbaşı gecesi. Çocuk kızımla aynı arabada olan diğer kıza da senin mi kafana sıkayım, diğer kızın mı kafasına sıkayım demiş. O esnada silah benim kızımda patlıyor. Yapan kişinin fotoğrafları da var. Bu çocuk uyuşturucu satıyor, silah kaçakçılığı yapıyor. Daha öncede bir kişiyi vurmuş. Yani buradan analara, babalara sesleniyorum. Çocuklarının başına böyle bir şeyin gelmesine izin vermesinler. Adalete sesleniyorum. Benim başım yandı, onların başı yanmasın. Kızım 17 yaşındaydı. Şu an kızımın durumu kötü" dedi.

"Kızımı hastaneye bıraktıktan sonra kaçmış"

Genç kızın sağlık durumunun riskli olduğunu söyleyen Baba Bülent Özgener, "Doktorların söylediği bekleyin. Biz de sabırla bekliyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor, her şey Allah'tan. Mermi kafasının arkasından girip sağ kulağının arkasından çıkmış. Beyni parçalamış. Ameliyat yapamıyorlar daha çok risk alır diye. Kanamasını durdurmak için krem ile sürerek müdahale ettiler. Polis ekipleri şu anda peşindeler. Ama adam hala geziyor. Acilin önüne geliyorlar. Daha sonra sedye istiyorlar. Sedyenin üstüne koyuyor. Koyduktan sonra adam kaçıyor. Kaçarken de orada bariyerleri kırmış. Polis arkasından bakmış. Hızlıca çekip giderken orada bariyeri kırıyor. Kızımı hastaneye bıraktıktan sonra kaçıyor" şeklinde konuştu.

Yaşanan olay sonrasında polis ekiplerinin Ercan D.'yi yakalamak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Melek Nur Özgener'in ise hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

İstanbul Fatih'te yılbaşı gecesi kana bulandı! "Hanginize sıkayım’ deyip 17 yaşındaki Melek Nur'u başından vurdu

İstanbul Fatih'te yılbaşı gecesi kana bulandı! "Hanginize sıkayım’ deyip 17 yaşındaki Melek Nur'u başından vurdu

İstanbul Fatih'te yılbaşı gecesi kana bulandı! "Hanginize sıkayım’ deyip 17 yaşındaki Melek Nur'u başından vurdu

İstanbul Fatih'te yılbaşı gecesi kana bulandı! "Hanginize sıkayım’ deyip 17 yaşındaki Melek Nur'u başından vurdu

İstanbul Fatih'te yılbaşı gecesi kana bulandı! "Hanginize sıkayım’ deyip 17 yaşındaki Melek Nur'u başından vurdu

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kağıthane’de kıskançlık krizi! Eski sevgilisinin erkek arkadaşına kurşun yağdırdı!
Kağıthane’de kıskançlık krizi! Eski sevgilisinin erkek arkadaşına kurşun yağdırdı!
İstanbul'da korkunç cinayet: Madde bağımlısı genç babasına silah çekti! Baba evlat katili oldu!
İstanbul'da korkunç cinayet: Madde bağımlısı genç babasına silah çekti! Baba evlat katili oldu!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ''Yargı reformu strateji belgeleriyle önemli reformlara imza attık''
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ''Yargı reformu strateji belgeleriyle önemli reformlara imza attık''
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı, uluslararası şebeke üyesi kadın yakalandı!
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı, uluslararası şebeke üyesi kadın yakalandı!
Son Haberler
Flaş iddia! Muharrem İnce yeniden CHP ile birleşebilir
Flaş iddia! Muharrem İnce yeniden CHP ile birleşebilir
İran'da kasım Süleymani'nin anma töreninde bomba yüklü 2 çanta patladı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!
İran'da kasım Süleymani'nin anma töreninde bomba yüklü 2 çanta patladı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!
Yargıtay, AYM arasında Can Atalay krizi devam ediyor! Yargıtay, AYM'nin 2. hak ihlali kararına da uyulmaması yönünde karar verdi
Yargıtay, AYM arasında Can Atalay krizi devam ediyor! Yargıtay, AYM'nin 2. hak ihlali kararına da uyulmaması yönünde karar verdi
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor! Deposunu doldurmayan üzülür!
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor! Deposunu doldurmayan üzülür!
Motosikletli kurye, devrilen direğin altında feci şekilde can verdi!
Motosikletli kurye, devrilen direğin altında feci şekilde can verdi!
Arda Turan ile Seçil Erzan’ın mesajlaşmaları ortaya çıktı! 'Sözlerimi yerine getirmesem kendimi öldüreceğim'
Arda Turan ile Seçil Erzan’ın mesajlaşmaları ortaya çıktı! 'Sözlerimi yerine getirmesem kendimi öldüreceğim'
Çok Okunanlar
Abdullah Avcı kararını verdi! Trabzonspor'da 7 futbolcu ile yollar ayrılıyor
Abdullah Avcı kararını verdi! Trabzonspor'da 7 futbolcu ile yollar ayrılıyor
Meteoroloji o illeri kar ve kuvvetli yağmur nedeniyle uyardı! 3 Ocak Çarşamba ülke geneli hava durumu
Meteoroloji o illeri kar ve kuvvetli yağmur nedeniyle uyardı! 3 Ocak Çarşamba ülke geneli hava durumu
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor! Deposunu doldurmayan üzülür!
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor! Deposunu doldurmayan üzülür!
İran'da kasım Süleymani'nin anma töreninde bomba yüklü 2 çanta patladı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!
İran'da kasım Süleymani'nin anma töreninde bomba yüklü 2 çanta patladı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!
Mersin sahillerinde üst üste köpek balığı kıyıya vurması korku yarattı!
Mersin sahillerinde üst üste köpek balığı kıyıya vurması korku yarattı!
Yurt dışından gelen mobil cihazların kullanım süresi uzatıldı!
Yurt dışından gelen mobil cihazların kullanım süresi uzatıldı!
Yorumlananlar
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır