İstagram ne zaman açılacak! AK Parti'den açıklama: 'Kısa zamanda açılabilir'

Sosyal medya kullanıcıları Instagram'ın ne zaman açılacağını merak ederken, AK Parti Genel Başkan yardımcısı Hasan Basri Yalçın, katıldığı bir televizyon programında Istagram'ın kısa sürede açılabileceğini duyurdu.

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İstagram ne zaman açılacak! AK Parti'den açıklama: 'Kısa zamanda açılabilir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, kapalı olan ve ne zaman açılacağı çok merak edilen İnstagram hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

BTK, 'katalog suç' kapsamında 2 Ağustos'ta Instagram'a erişim engeli uyguladı. Firma yetkilileri ile Ulaştırma Bakanlığı arasında yapılan toplantılardan sonuç alınamazken, Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin taleplerinin kabul edilmesi halinde erişim engelinin kaldırılacağını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın katıldığı canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın şu açıklamaları yaptı

"Mecraların kısıtlanması arzu ettiğimiz şeyler değil. İfade özgürlüğü gibi kavramlar üzerinden konuşuluyor ama meselenin yanlış yerinden tutuluyor. Herhangi bir mecraların çoğu ABD merkezli. Türkiye'den çeşitli kazançlar elde ediyorlar.

Bu şirketlerin hukukuna saygılı iş yapmaları gerekiyor. İnternet söz konusu olunca iş iletişim özgürlüklerinden konuşulurken hukukun uyup uyulmadığı bir kenarda tutuluyor. Türkiye'nin herhangi bir mecra ile alıp veremediği olamaz. Şirketlerin de Türkiye'nin kurallarına uyması gerekir.

Diğer sektörlerdeki şirketlerde olduğu gibi sosyal medya mecraların da aynı titizliği bekliyoruz. Nasıl ABD'nin İngiltere'nin kurallarına uymak zorundalarsa burası bir muz cumhuriyeti değil Türkiye kurallarına da uymak zorundalar."

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Benzer kaygıları İngiltere'de de görebilirsiniz. Birkaç gündür kanallarda veriliyor. Yalan haberler üzerinden kamu düzeninin bozulduğu ve İngiltere'nin bunu takip edeceğine dair haberleri veriyorsunuz. Orası söz konusu olunca soru yok ama Türkiye söz konusu olunca istediğimizi yaparız yaklaşımı olursa burası da egemen bir devlet. Türkiye'nin de kanunları var buna karşı tedbirler alır.

Pozitif ilerlemeler kaydediliyor. Kuralsız alanlarından vazgeçmek istemiyorlar. Müzakerelerin olumlu sonuçlanacağını, kurallara uyacağını taahhüt edeceğini ve böylelikle kısa sürede açılacağını düşünüyorum.

Tiktok ile ilgili konuşurken aynı şeyler üzerinde gitmeliyiz. Oradaki görüntülerin tatsız olduğunu düşünebiliriz ama asıl olan Türkiye Cumhuriyeti kanunları. Buna uygun yayın yapan mecralar yayınına devam edebilir ama yapmazsa Türkiye kuralları etkin olur.

Mesele internet olunca sınırsız özgürlük olduğu düşünülüyor. Suç olarak görülen bir yayını ABD'de sosyal medya üzerinden yapamazsınız. Hukuk önünde televizyon kanalları kurallara nasıl uyuyorsa sosyal medya mecraları da uymak zorundadır.

Bu tür mecralar yeni mecralar olduğu için hukuku henüz netleşmedi ama zaman içinde netleşecek. Kanunların uygulanmaması söz konusu olamaz. Biz konuya ilkesel olarak bakıyoruz. Onlar da sınırsız özgürlüklerinin olmadığını, Türkiye'yi sansürleyemeyeceklerini öğrenecekler.

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