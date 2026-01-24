İsrail'den skandal adım: Bilal Erdoğan da dahil 29 Türk'ten rahatsız oldu!

Gazze Şeridi'nde soykırım işleyen İsrail kendisini dünyaya ifşa eden, aralarında Bilal Erdoğan da dahil, 29 isim için dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor...

Gazze Şeridi'nde soykırım işleyen İsrail'in, bu gerçeği dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 29 Türk vatandaşının ülkeye girişini yasaklamaya hazırlandığı ifade edildi.

İsrail Diaspora Bakanlığı, aralarında liderler, gazeteciler, akademisyenler ve kamu görevlilerinin bulunduğu 29 Türk vatandaşının İsrail'e girişinin engellenmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

ARALARINDA BİLAL ERDOĞAN DA VAR

İsrail yönetiminin ülkeye girişini yasaklama kararı aldığı isimler arasında İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın da bulunduğu belirtildi.

HAREKETE GEÇİLMESİ İSTENDİ

İsrail'e yönelik "boykot çağrıları, antisemitizm" iddialarını öne sürerek alınan kararın bakanlık tarafından giriş yasaklarını uygulamakla yetkili Nüfus ve Göç İdaresi'ne iletildiği de aktarıldı.

İSRAİLLİ BAKAN'DAN AÇIKLAMA

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, yaptığı açıklamada, Türkiye'yi "düşman devlet" olarak nitelendirerek, "İsrail'e karşı düşmanca faaliyetlerde bulunanlara karşı gerekli adımları atmaya devam edeceklerini" iddia etti.

