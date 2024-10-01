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  3. İsrail'den İran'ın füze saldırısı sonrası ürküten açıklama! Bu gece tüm orta doğuya saldırı düzenleyeceğini duyurdu

İsrail'den İran'ın füze saldırısı sonrası ürküten açıklama! Bu gece tüm orta doğuya saldırı düzenleyeceğini duyurdu

İran'ın yüzlerce balistik ve hipersonik füze ile İsrail'i vurmasının ardından, İsrail'den ürkütücü açıklama gelerek bu gece tüm orta doğuyu vuracaklarını duyurdu.

İsrail'den İran'ın füze saldırısı sonrası ürküten açıklama! Bu gece tüm orta doğuya saldırı düzenleyeceğini duyurdu
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Son dakika haberi... İsrail basınının aktardığına göre, İsrail ordusu yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e balistik füzeler fırlatmasının ardından, İsrail Hava Kuvvetlerinin bu gece Orta Doğu genelinde "güçlü saldırılar" düzenlemeye devam edeceğini bildirdi.

Haberin Ayrıntıları Geliyor...

Kaynak:AA

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