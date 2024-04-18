Bakan Şimşek, Amerika’dan seslendi: Güçlü ekonomi ve OVP mesajı dikkat çekti…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve kurmayları, Amerika’da gerçekleşen ekonomi sempozyumununa katıldı. Bakan Şimşek, açıklama yaparken Türkiye’deki ekonomi görünümü paylaştı.

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Bakan Şimşek, Amerika’dan seslendi: Güçlü ekonomi ve OVP mesajı dikkat çekti…

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından Küresel Görünüm Forumu düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanı forumda Türkiye ekonomisine dair açıklamalar yaptı.

Bakan Mehmet şimşek açıklamalarında enflasyon, OVP ve güçlü ekonomi vurgusuyla öne çıktı. Ayrıca OVP’nin güçlü bir sisteme sahip olduğunu aktardı.

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BAKAN ŞİMŞEK’TEN AMERİKA ÇIKARMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Küresel Görünüm Forumu’nda konuştu. Forumda fiyat istikrarı ve kamu tasarrufu gibi birçok konuya da değindi. Bakan Şimşek,

“Program, fiyat istikrarını ve kamu maliyesi disiplinini yeniden sağlamayı aynı zamanda cari açığın azaltılması gibi diğer bazı makroekonomik zorlukları da ele almayı amaçlıyor. Nihai hedef sürdürülebilir yüksek büyüme oranı ve herkes için refah sağlamak.”

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HEDEFİMİZ ENFLASYONU DÜÜŞRMEK

“Enflasyonun düşürülmesi öncelikli hedefimiz. Bunun işaretlerini zaten aydan aya görüyoruz, ancak yıllık bazdaki eğilimi yılın ikinci yarısında göreceğiz. 2026 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istiyoruz ve o zamana kadar oldukça kapsamlı yapısal reformları uygulamaya koyacağız.”

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YAPILSAL REFORMLAR HIZLANACAK

“Yatırımcıların Türkiye'ye bakış açısı geçen seneye göre değişti. Geçen yıl yatırımcıların ortodoks politikalardan geri adım atılması, programın uygulanmaması ihtimali konusunda şüpheleri vardı. Bu yıl bu konuda neredeyse hiç soru gelmedi. Yani programın sürekliliğine dair soru gelmiyor, artık sorular daha çok programın detaylarına ilişkin oluyor.”

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