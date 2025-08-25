Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'tan Terörsüz Türkiye mesajı verdi: Artık son düzlükteyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan "Artık son düzlükteyiz. Saflarımızı sıklaştıracağız, kardeşliğimizi perçinleyeceğiz, birlik, beraberliğimizi hedef alan tüm saldırıları omuz omuza vererek beraberce püskürteceğiz. Türk, Kürt ve Arap hep birlik ve beraberlik içinde olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Mesire Alanı'nda Ahlat Etkinlik Alanı Programı'nda konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Artık son düzlükteyiz. Türk, Kürt ve Arap hep birlik ve beraberlik içinde olacağız. Saflarımızı sıklaştıracağız" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Ahlat'ta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Malazgirt Zaferi'nin seneyi devriyesinde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Malazgirt Zaferi tarihin en şanlı sayfalarından biridir. Bir yıllık aranın ardından bu ruh serinliğinde tekrar buluşturan Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun. Okçular Vakfı'mızın her bir ferdine tebriklerimi iletiyorum. Ahlatlı kardeşlerime Bitlisli vatandaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

"BU KARDEŞLİK TABLOSU İÇİN SİZLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ahlat'ı vatan kılan cümle ecdadı cümle gazi ve şuhedayı rahmetle yad ediyorum. Bin yıllık mevcudiyetimizin en güçlü şahitleridir. Ahlat'ta ilim ferasetle buluşmuş, sanat ve zanaat edep ve ahlakla süslenmiştir. Aşkla imanla bu toprakların harcını karan tüm şehitlerimize rahmet niyaz ediyorum. Çoşkunuz için karşımda gördüğüm kardeşlik tablosu için sizlere teşekkür ediyorum.

"DEĞERLERİMİZİ YAŞATMAYA YÜCELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ahlat bu topraklarda mevcudiyetimizin simgesidir. Türk milleti için Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır. Kim olduğumuzu anlatan beldelerden birisi de Ahlat'tır. Bir iman kültür ve medeniyet köprüsüdür. Malazgirt Zaferi'nden Çaldıran muharebesine bu vatan için bu aziz milletin istiklal ve istikbali için canlarıyla bedel ödeyen şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Tüm değerlerimizi yaşatmaya yüceltmeye devam edeceğiz.

"SAFLARIMIZI SIKLAŞTIRACAĞIZ"

Mazlumlara ümit dostlarımıza güven düşmanlarımıza korku veren birliğimizi koruyacağız. Tarih Türk Kürt ve Arap birlik ve beraberlik olacağız. Saflarımızı sıklaştıracağız. Tüm saldırıları beraberce püskürteceğiz. Kurulan tuzaklara düşmeyeceğiz. Hasımlarımızı rahatsız eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kendimizden emin şekilde kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Şehit ve gazilerimizin emanetlerini yere düşürmeden aydınlık bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.Bu yolda çok ağır bedeller ödedik. Nice saldırılarla karşılaştık. Hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Artık son düzlükteyiz. İnşallah menzili maksudumuza suhuletle mahsul olacağız. Sayın Devlet Bahçeli'nin direktifleriyle enstitünün kurulmasından duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum."

