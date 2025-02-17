İsrail askerleri 80 yaşındaki adamın boynuna bomba asarak saatlerce yürüttüler: ''Yanlış bir şey yaparsan kafan paramparça olur!''

İsrail askerleri 80 yaşındaki adamın boynuna bomba astarak saatlerce yürüttüler: ''Yanlış bir şey yaparsan kafan paramparça olur!'' diyerek tehdit ettiler...

İnsan genetiği bozulmuş varlıkların Gazze'deki vahşet yöntemleri bitmek bilmiyor. Nahal Tugayı mensuplarının İsrail merkezli bir gazeteye itirafları, romanlara-filmlere konu olacak acımasızlığın yeni bir örneğini ortaya koydu.

Romanlara, filmlere konu olacak İsrail vahşetine dair yeni bir kesit daha ortaya çıktı. Kendilerinden başka tüm milletleri 'goyim' adında bir tür yarı hayvan olarak gören üniformalı teröristler, 80 yaşında çaresiz bir adamı boynuna bomba bağlayıp 'yem' olarak kullandı.

Geçmişinde savaş ahlâkına dair herhangi bir gelenek ya da kural bulunmayan Yahudi ordusu, 2024 yılı mayıs ayında Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nde yaptıkları mide bulandıran eylemi İsrail merkezli The Hottest Place in Hell adlı yayın organına anlattı.

Buna göre, Nahal Tugayı'nda görevli üst düzey bir Yahudi terörist, Zeytun Mahallesi'nde ev baskınları yaparken yaşlı bir Filistinli çifte rastladı. Yaşlı karı-kocanın çocukları oradan çoktan gitmişti ve adam bastonuyla zorlukla yürüyordu.

Birkaç üniformalı terörist, yaşlı kadını gözaltına alırken 80 yaşındaki bastonlu adam, İsrail askerlerinin önünde yürümeye zorlandı. Siyonist katillerden biri bir süre sonra adamın boynuna patlamaya hazır bir bomba astı.

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'YANLIŞ BİR ŞEY YAPARSAN KAFAN PARAMPARÇA OLUR'

Bombanın fünyesine bağlı kabloyu geriden gelirken ellerinde tutan işgalciler, yaşlı adamdan evlere girmesini, Hamas üyelerinin olup olmadığına dair ilk kontrolü yapmasını istedi.

İsraillilerin planına göre evde bir Filistinli savaşçı bulunması halinde açılan ilk ateşte yaşlı adam ölecekti ve daha gerideki 'askerler' gerekli tertibatı alma konusunda zaman kazanmış olacaktı.

Bastonuyla zorlukla yürüyen yaşlı adam yanlış bir şey yapar veya kaçmaya çalışırsa İsrail askeri elindeki kabloyu çekecek ve adamın kafası paramparça edilecekti. İsrailli teröristler bu şekilde tehdit ederek yem olarak kullandıkları yaşlı adamı o gün 8 saat boyunca enkazlar arasında çalıştırdı.

'Görev' tamamlandıktan sonra işgalciler adamı evine getirdi ve hemen karısıyla birlikte orayı terk etmelerini istedi. Yahudi işgalciler yaşlı çifte şöyle diyordu: "Gazze güneyine doğru gidin. Orada güvende olacaksınız. Hemen şimdi yürümeye başlayın!"

VAHŞİ YAHUDİLER BUNU HEP YAPIYOR

Yaşlı çift bunun bir tuzak olduğunu bilmiyordu. 80 yaşındaki bastonlu adam ve karısını güneye gitmeleri için sokağa salan İsrail askerleri, onları 100 metre ötede bekleyen başka bir grup askere kurşunlatarak öldürttü.

İsrail ordu sözcülüğü, sivillerin canlı kalkan veya başka operasyonlar için yem olarak kullanılmasının yasak olduğunu ileri sürse de, The Hottest Place in Hell yayınına itiraflarda bulunan işgalcilerin anlatımları, orduda 'yem prosedürünün' rutin bir uygulamaya dönüştüğünü gösteriyor.

İtirafçı işgalcilerden birinin şu ifadeleri dikkat çekiyor:

"İsrail ordu yönetiminin bu uygulamayı resmen kabul etmesi sözkonusu olmaaz. Ama Gazze'de savaşan herhangi bir piyadeye sorarsanız, size bu tür uygulamanın yapılmadığını söyleyecek tek bir kişi bile yoktur. Sahada bunu tüm taburlar kullanıyor."

7 Ekim 2023 sonrası İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırım süresince 2,3 milyonluk nüfusun yaklaşık 10'da 1'i şehit edildi. Bombalar altında öldürülenlere enkaz altında can verenler ve açlık-hastalık nedeniyle yaşamını yitirenler dahil edildiğinde şehit sayısı 200 bini aşıyor.

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