İsmailağa cemaati duyurdu! İsmailağa cemaati'nin lideri Hasan Kılıç 94 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İsmailağa'dan yapılan açıklamada, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" denildi.

Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun! pic.twitter.com/p8CbnEedq7 — İsmailağa Camii (@ismailaga_cami) April 22, 2024



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE MURAT KURUM 31 MART ÖNCESİ ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Kılıç'ı ziyaret etmişti.

HASAN KILIÇ KİMDİR?

Hasan Kılıç Hoca Efendi 1930'da Trabzon’un Çaykara ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu'dur. Mahmud Efendi'nin dünürüdür. Hasan Hoca Efendi evlidir. 4 de çocuğu vardır.

Çocukluk dönemini Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde geçirdi. Küçük yaşlarda babası vefat etti. Temel dini eğitimini annesinden alan Kılıç, 10 yaşında hafız oldu. Sonrasında hem eğitim hayatına hem de çalışmaya devam etti. Diğer yandan da Arapça tahsilini devam ettirdi.

Hasan Kılıç, hayatının bir döneminde ise Bursa'da bulundu. Küçük yaşlardan itibaren, farklı hocalardan ilim tahsil etmeye başladı.

Haberin Devamı

MAHMUT EFENDİ İLE NASIL TANIŞTI?

Trabzon’a bağlı Of ilçesinde bulunan Sıraağaç Köyü’nde bulunan Hacı Dursun Efendi’nin yanına eğitim almaya gitti. 2 yıl orada Arapça eğitimi aldı. Mahmut Efendi İle tanışması da orada gerçekleşti.

Nur Efendi'nin öğrencisi olan Hasan Kılıç, Mahmud Efendi'nin yanında kalarak ondan da ders aldı. Uzun yıllardan beri İsmailağa Cemaati'nde talebe yetiştirmektedir. Mahmud Efendi'ye yakınlığı ile bilinen Hasan Kılıç, 24 Haziran 2022 itibariyle İsmailağa Cemaati'nin lideri oldu.

ESERLERİ

Hasan Kılıç Hoca Efendi’nin bugüne dek yazdığı çok sayıda kitap bulunmaktadır. İşte o eserlerden bazıları:

Tembihat

Mektubat-I Mahmudiye

Fatiha Tesviri

Umre Sohbetleri