İsmail Türüt'ten Lvbel C 5'in "Hav Hav Hav" şarkı sözlerine olay tepki: "Ulan senin hav havına da sülalene de"!

Şarkı sözleri ve yaptığı açıklamalarla hep gündem olan ancak uzun süredir sessiz kalarak gözlerden uzak duran Karadeniz müziğinin tanınan ismi İsmail Türüt, yine verdiği konserde olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

"SEN NASIL ADAMSIN"

Ünlü şarkıcı Lvbel C 5'in "Hav Hav Hav" şarkı sözlerine tepki göstererek sanatçı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ULAN SENİN HAV HAVINADA SÜLALENEDE!"

Konser sırasında duygularını dile getiren Türüt, "Ulan senin hav havına da sülalene de! Senin nasıl bir adamsın ya? Ama şunu diyeyim, diyeceksiniz ki hırsızın hiç mi suçu yok? Kusura bakmayın, dinleyende de problem var" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ ATACAĞIM BİR YERDEN"

Şarkının büyük bir izlenme oranına ulaşmasına da tepki gösteren Türüt, "Lan böyle soysuzları niye dinliyorsunuz? Adam ne diyor? Hav hav demiş, 80 milyon kişi izlemiş. Tüh, kendimi atacağım bir yerden. Allah cezanızı versin! Neyse, ağzımdan bir şey çıkacak şimdi" diyerek sitemini dile getirdi.