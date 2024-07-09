Araç sahibi olanlar sizi ilgilendiriyor! Muafiyetten yararlanmak için son günler

Engelli kişiler adına alınan araçlar belirli kurallara tabidir. Bu kurallara dikkat edilmediğinde, beklenmedik MTV borçlarının ortaya çıkması muhtemeldir. Bu kurallar hakkında bilgi sahibi olmak, engelli plakalı araç sahiplerini borcundan kurtarabilir.

Engelli bireylere tahsis edilen plakalı araçların sahipleriyle aynı ilde olması gerekir. Aksi takdirde, engelli bireyin araçtan yararlanmadığı anlaşılırsa vergi borcu çıkarılabilir. Bu tür sorunları önlemek için engelli araç sahipleri plakalarıyla aynı ilde yaşamalıdır.

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Engelli kişiler araç kullanabilir mi?

Yeni düzenlemeler, engelli bireyler adına alınan araçların kimler tarafından kullanılabileceği konusunda sınırlamalar getirmiştir. Yeni düzenlemelere göre engelli bireyin yalnızca eşi, çocukları, anne ve babası gibi birinci dereceden yakınları engelli aracını kullanabilir. Araç, kardeşler, torunlar, halalar, dayılar ve amcalar dahil olmak üzere ikinci ve üçüncü dereceden akrabaların kullanmasına izin verilmez.

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Engelli bir kişinin adına kayıtlı bir araç ve plakanın başka bir ilde bulunması durumunda cezalar uygulanır. Engelli bir kişinin aracı kullanması için yalnızca birinci dereceden yakınları izin verilir. Engelli bireyler, bu kurala uyulmaması halinde beklenmedik borçlarla karşılaşabilirler.

ÖTV ve KDV indirimleri

Araç alımlarında engelli bireyler, %26.3 oranında ÖTV ve %15.24 oranında KDV indiriminden yararlanabilirler. Engelli araç almak için taşıt kredisi kullanılabilir, ancak muafiyet sahibi kişinin adına çekilmelidir. Bu, engelli kişilerin araç satın alma koşullarını iyileştiriyor.

Engelli bireylerin kullanımına sunulan araçların, satın alındıkları tarihten itibaren en az beş yıl boyunca kullanılması gerekir. 5 yılını dolduran araçların ÖTV ödemeden satılması mümkündür. Bu süre dolmadan yapılan satışlarda ise vergi yükümlülükleri doğabilir.

Engelli plakalı araç sahipleri, kurallara dikkat ederek beklenmedik borçlardan ve cezai yaptırımlardan kaçınabilirler. Bu kuralların ihlali durumunda ise ciddi parasal yükümlülüklerle karşılaşacaksınız. Araç sahiplerinin bu kuralları yakından takip etmesi ve gerekli önlemleri alması son derece önemlidir.