İş Bankası personeller alacak! İş Bankası iş başvurusu

Türkiye İş Bankası, personel alımı yapacağını açıkladı. Hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak ve başvuru şartları neler? Diğer merak edilen tüm detayları haberimizde görebilirsiniz.

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İş Bankası personeller alacak! İş Bankası iş başvurusu

Türkiye İş Bankası, çok sayıda yeni personeller alacak. Alımı yapılacak tüm kadrolar ve başvuru detaylarını sizler için derledik. Türk vatandaşı olmak. Mühendislik, istatistik, aktüerya, ekonometri, matematik, bilişim ve enformatik alanlarında lisans derecesi almak.

16.07.1994 sonrası doğumlu adaylar için 30 yaşını doldurmamış olmak gerekir.

İngilizceyi iyi bilmek ve yabancı dil testlerinde başarılı olmak.

Erkek adaylar için askerlik görevini en erken 2025 Temmuz ayına kadar tamamlamış veya tecil ettirmiş olmak.

Türkiye'nin her yerinde görev yapabilme yeteneğine sahip olmak.

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Kamu haklarından yoksun olmamak ve herhangi bir kamu hizmet yükümlülüğü taşımamak.

İş Bankası sistem uzmanı değerlendirme sürecinde daha önce başarısız olmamış olmak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve bilgi teknolojileri teknisyeni olarak çalışmak.

Meslek lisesi veya ön lisans ilgili bölümlerinden mezun olmak.

28 yaşından küçük olmak (8 Temmuz 1996 ve sonrası doğumlu adaylar için geçerli değildir).

Türkiye'nin her yerinde görev yapabilme yeteneğine sahip olmak.

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf olmuş veya en erken 2025 Haziran ayına kadar tecil ettirmiş olmak.

İstanbul, Ankara veya İzmir'de ev sahibi olmak.

Kamu haklarından yoksun olmamak ve herhangi bir kamu hizmet yükümlülüğü taşımamak.

Daha önce İş Bankası teknisyen veya tekniker sınavlarına girmemiş olmak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve siber güvenlik uzmanı olarak çalışmak.

Mühendislik, istatistik, aktüerya, ekonometri, matematik, bilişim ve enformatik alanlarında lisans derecesine sahip olmak.

15.06.1994 sonrası doğumlu adaylar için 30 yaşını doldurmamış olmak gerekir.

Bilgi güvenliği veya siber güvenlik alanında en az üç yıllık deneyime sahip olmak.

İngilizceyi iyi bilmek ve yabancı dil testlerinde başarılı olmak.

Askerlik görevini bitirmiş, muaf olmuş veya 15.06.2025 tarihine kadar tecil ettirmiş olmak.

Türkiye'nin her yerinde görev yapabilme yeteneğine sahip olmak.

Kamu haklarından yoksun olmamak ve herhangi bir kamu hizmet yükümlülüğü taşımamak.

İş Bankası'nın siber güvenlik uzmanı değerlendirme sürecinde daha önce başarısız olmamak.

İş Bankası iş başvurusu

İş Bankası'nın resmi kariyer sayfası üzerinden başvurular yapılacaktır. İş Bankası Kariyer Sayfası, başvuru için bağlantı ve ayrıntılar için bir bağlantı içerir.

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