  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Basketbol maçına damga vurdu! Herkes o güzeli araştırıyor

Basketbol maçına damga vurdu! Herkes o güzeli araştırıyor

Yayınlanma:
Basketbol maçına damga vurdu! Herkes o güzeli araştırıyor
EuroLeague maçına katılan Asvel ile Olympiakos arasında tribünlerde görüntülenen bir taraftar, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Basketbol maçına damga vurdu! Herkes o güzeli araştırıyor 1 15

Turkish Airlines EuroLeague'in dokuzuncu haftasında Olympiakos Asvel ile mücadele etti. Ev sahibi takım 94-92'lik bir skorla kazandı.

Basketbol maçına damga vurdu! Herkes o güzeli araştırıyor 2 25

Ancak maçtan çok tribünde bir taraftar vardı. Yunanistan hükümeti taraftarı dikkatle birkaç saniye görüntüledi ve güzelliğiyle dikkat çekti.

Basketbol maçına damga vurdu! Herkes o güzeli araştırıyor 3 35

Görüntüler sosyal medyada yayıldı ve taraftarın Kosovalı Marigona olduğu ortaya çıktı.

Basketbol maçına damga vurdu! Herkes o güzeli araştırıyor 4 45

24 yaşındaki Marigona'nın sadece birkaç saniyelik fotoğrafının ardından 98 kişi takip etti ve şimdi 77 bin.

Marigona, Almanya'da hemşirelik okuduğu ve erkek arkadaşıyla birlikte Yunanistan'da yaşadığı ortaya çıktı.

Basketbol maçına damga vurdu! Herkes o güzeli araştırıyor 5 55

Görüntülerin paylaşılmasının ardından, yalnızca 98 takipçisi olan genç kadın, sosyal medyada 78 bin takipçi kazandı.

HABERE YORUM KAT