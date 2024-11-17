Basketbol maçına damga vurdu! Herkes o güzeli araştırıyor

Turkish Airlines EuroLeague'in dokuzuncu haftasında Olympiakos Asvel ile mücadele etti. Ev sahibi takım 94-92'lik bir skorla kazandı.
Ancak maçtan çok tribünde bir taraftar vardı. Yunanistan hükümeti taraftarı dikkatle birkaç saniye görüntüledi ve güzelliğiyle dikkat çekti.
Görüntüler sosyal medyada yayıldı ve taraftarın Kosovalı Marigona olduğu ortaya çıktı.
24 yaşındaki Marigona'nın sadece birkaç saniyelik fotoğrafının ardından 98 kişi takip etti ve şimdi 77 bin.Marigona, Almanya'da hemşirelik okuduğu ve erkek arkadaşıyla birlikte Yunanistan'da yaşadığı ortaya çıktı.
Görüntülerin paylaşılmasının ardından, yalnızca 98 takipçisi olan genç kadın, sosyal medyada 78 bin takipçi kazandı.