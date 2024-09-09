İslam Memiş risk var diyerek uyardı! Altın alacaklar 2 kez düşünsün

İslam Memiş, dolar, altın ve gümüş gibi fiyatları değerlendirdi. Bu durumda piyasalar bir hafta veya bir ay boyunca nasıl etkilenecek? İslam Memiş'in son değerlendirmeleri...

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İslam Memiş risk var diyerek uyardı! Altın alacaklar 2 kez düşünsün

Son olarak, İslam Memiş, YouTube kanalından piyasalara ilişkin değerlendirmeler yaparak, "Fitch'in görünüm notu açıklaması var" dedi. Türkiye notlarını artırabilir. Enflasyon yıllık %52 geriledi. Rakam beklentileri aştı. Bu, TL'yi olumlu yönde etkiledi. TL'nin bu şekilde pozitif ayrışması piyasalara nasıl yansıdığını analiz etti. Altın ve gümüş, İslam Memiş'in dolar hakkında konuştuğu diğer şeylerdi. Bu durumda piyasalar bir hafta veya bir ay boyunca nasıl etkilenecek?

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“DOLAR YÜKSELİŞ TRENDİNE DEVAM EDİYOR”

Açıklamalarına dolar kurunu değerlendiren İslam Memiş, "Dolar TL kuru 34 lira seviyesinde. Bu hafta ajandamızda dolardaki düşüşleri yakalamak için de ona ihtiyaç vardı. Doların daha düşük olduğunu belirtmiştim. Dolar 33,88 liraya geriledi. Resmi kur ile serbest piyasalar arasında bir karışıklık olduğunu söyledi.

“BU HAZIRLIĞI ŞİMDİ YAPMAKTA FAYDA VAR”

Daha sonra İslam Memiş ons altına ilişkin rakamlar verdi: "Ons altın 2479 dolarda." Gün boyunca 2473 dolara kadar geriledik. Bu hafta beklentimiz olan 2470 doların gerçekleşmesi gerçekleşmedi. 2532 dolardan başlayan düşüş trendi 2479'a ulaştı. "Aşağı yönlü kırılırsa 2400 dolar destek seviyesi var" dedi. Hazırlık zamanının geldiğini belirten İslam Memiş, Fed'e kadar, 2400-2500 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. bizim için ucuz. Her düşüşün satın alma fırsatı olarak algılanmasına devam ediyoruz. Kasım ilk haftasında 2600 dolar seviyesi karşımızda olacaktır. Bu hazırlığı hemen yapmak yararlıdır.”

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