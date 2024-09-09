Akaryakıtta son durum ne? 9 Eylül akaryakıt fiyatları

Küresel piyasalarda meydana gelen değişiklikler, ülkemizdeki benzin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler, son zamanlardaki kur artışlarından etkilendi.
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9 Eylül akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 41.52 TL
Motorin litre fiyatı: 43.23 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 41.40 TL
Motorin litre fiyatı: 43.16 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 41.85 TL
Motorin litre fiyatı: 43.64 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.30 TL
Motorin litre fiyatı: 44.16 TL
LPG litre fiyatı: 24.89 TL