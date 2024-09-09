Akaryakıtta son durum ne? 9 Eylül akaryakıt fiyatları Brent petrol ve döviz, Türkiye'deki son ekonomik dalgalanmaya ek olarak akaryakıt fiyatlarında ani düşüş ve yükselişlere neden oluyor. 9 Eylül 2024'e kadar tüm benzin ve gaz fiyatları açıklandı.