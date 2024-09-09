Akaryakıtta son durum ne? 9 Eylül akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz, Türkiye'deki son ekonomik dalgalanmaya ek olarak akaryakıt fiyatlarında ani düşüş ve yükselişlere neden oluyor. 9 Eylül 2024'e kadar tüm benzin ve gaz fiyatları açıklandı.

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Akaryakıtta son durum ne? 9 Eylül akaryakıt fiyatları

Küresel piyasalarda meydana gelen değişiklikler, ülkemizdeki benzin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler, son zamanlardaki kur artışlarından etkilendi.

9 Eylül 2024 itibariyle İzmir, Ankara ve İstanbul için benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

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9 Eylül akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.52 TL

Motorin litre fiyatı: 43.23 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41.40 TL

Motorin litre fiyatı: 43.16 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.85 TL

Motorin litre fiyatı: 43.64 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.30 TL

Motorin litre fiyatı: 44.16 TL

LPG litre fiyatı: 24.89 TL

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