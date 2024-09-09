Faiz oranları değişti! 100 bin TL'ye ne kadar faiz alınır?

Enflasyon oranlarındaki baz etki nedeniyle düşüş yaşanırken, TCMB politika faizini yüzde 50 seviyesinde tutmaya devam ederken, bankalar da mevduat faizini yüksek tutmaya devam ediyor. Faizler yüzde ellinin üzerinde kaldıkça, mevduatta yatırım yapanlar enflasyonun altında getiri elde etmeye devam edecek.

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Faiz oranları değişti! 100 bin TL'ye ne kadar faiz alınır?

Bankalar tarafından açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları Merkez Bankası tarafından açıklandı.

1 yıla kadar vadede faiz oranı %53.94, 3 aya kadar vadede %59.33, 6 aya kadar vadede %51.52, 1 yıla kadar vadede %54.15 ve 1 yıl ve daha uzun vadede %53.9 oldu.

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100 Bin Liraya Faiz Ne Kadar Alınır?

100 bin lirasını mevduatta değerlendirmek isteyen bir kişi, stopaj oranı düşüldükten sonra otuz iki günün sonunda yıllık yüzde 53.94 faiz getirisi elde ederek 4495 lira faiz getirisi elde eder.

Aynı koşullarda 500 bin lirasını vadeye bağlayan bir mudi ay sonunda 22 bin 475 lira net faiz getirisi elde ederken, 1 milyonunu vadeye bağlayan mudi 44 bin 950 lira faiz getirisi elde eder.

Bileşik Faiz Oranları Yüzde 69 Seviyesinde

Mevduat faizinin bir yıl boyunca yüzde 53.94 seviyesinde kaldığını varsayarsak ve mevduata paranın her ay alınan faizlerle birlikte bağlandığını varsayarsak, yıl sonunda faiz getirisi bileşik olarak yüzde 69.49 oluyor. Başka bir deyişle, faiz oranı 1 milyon liraya brüt 694 bin 907 lira. Stopaj oranı yüzde 7,5 düşüldükten sonra net faiz 642 bin 788 lira oluyor. Son açıklanan enflasyon oranı %51,97 idi. Başka bir deyişle, faizlerin bu seviyelerde kalması halinde paranın enflasyona karşı erimesi duracaktır.

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