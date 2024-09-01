Mert Başaran zengin olmak isteyene tüyo verdi! Mutlaka onu alın

Mert Başaran, yatırım ve tasarruf uzmanıdır ve sosyal medyadaki açıklamaları ile dikkat çeker. Daha önce sosyal medya üzerinden Ekonomist Özgür Demirtaş ile de sohbet ettiği Mert Başaran'ın Twitter hesabı bir süredir X olarak biliniyordu. X hesabını yeniden başlatan Mert Başaran yeni bir açıklama yaptı. Mert Başaran, bu kez "zengin olunması için sahip olunması gereken varlık" anlamına gelen "zenginlik ortasında" hareketini sordu ve önce sordu, sonra yanıtladı.

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Yatırımcılara tüyolar vermeye devam eden biri olmasıyla çok sayıda yatırımcının takip ettiği Mert Başaran, ilginç bir soru ile karşı karşıya kaldı. Sosyal medya üzerinden bir soru soran Mert Başaran, "Hangisi zengin zihniyetli hareket Mercedes'e binen mi? O Mercedes'i satıp bu yatırımı yapan mı?" dedi.

Konutun Getirisinin Daha Yüksek Olduğunu Söyledi

Sorduğu soruya bir yatırımcısının kendisine attığı mesajı paylaşarak yanıt veren Mert Başaran, sorudan sonra "Mercedes'ini satmış eski bir ev almış simdi kentsele giriyor 3-4 katlanacakmış" dedi. Yatırımcı takipçilerine hitap eden Mert Başaran, "Eski sitelerdeki arsa pati büyük evler, candır! Okullarda öğretmezler" dedi.

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Geçtiğimiz günlerde Mert Başaran, konut almanın zamanı olduğunu ve konut alacakların beklememesi gerektiğini söyledi. Hatta Mert Başaran, konut piyasasında satın alınabilir konut üretiminin artık imkansız hale geleceğini belirtti. Bu sene alınamayan konutun 2-3 yıl içinde hiç alınamayacak hale geleceğini belirtti. Bu açıklamalarının ardından Mert Başaran, zengin midnest sorusuyla yeniden konut alımını önerdi.