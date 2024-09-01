Av yasağı sona erdi! Balık fiyatları açıklandı

Av yasağı sona erdiğinde tezgahlarda palamut bolluğu vardı. Palamut satış fiyatları düştü. Avlanan palamutlardan üçünün fiyatı 200 liraya alıcı buluyor.

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Av yasağı sona erdi! Balık fiyatları açıklandı

Av yasağının kalkmasıyla birlikte Trabzon'da gece saatlerinde hareketli olaylar meydana geldi. Yasağın sona ermesiyle birlikte çok sayıda balıkçı denize açıldı ve balık avlamaya başladı. Av mevsimi başladığında Trabzon balık tezgahları palamutla dolu oldu. Balık fiyatları da önemli ölçüde düştü. Balık tezgahlarında 3'ü 200 liradan palamut alabilirsiniz.

Balık fiyatları ne kadar?

Trabzon'un Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında yeni sezonun ilk balıklarından istavritin 100 lirası, mezgidin 150 lirası ve palamudun 3 tanesi 200 liradan satılıyor.

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Av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçıların gece boyunca bol miktarda palamut yakaladığını belirten Örseloğlu, şunları söyledi:

Güzel ve verimli bir sezon geçirmeyi umuyoruz. Bugün avlanan balıklara baktığınızda görüntü harika. Palamut ile başladık ve bu gerekliydi. Bu ilerleyen süreçlerde de devam eder ve daha fazla avlanabilir. Lüfer, hamsi ve çinekop gibi diğer deniz hayvanlarının da bol olmasını istiyoruz. 2018 palamut bolluğunun bu yıl da devam edeceğini tahmin ediyorum."

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