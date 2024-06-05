İş Bankası kredi veriyor! 100 bin TL kredi başvurusu

Elektronik alışverişten eğitime, ulaşıma ve sağlık harcamalarına kadar geniş bir yelpazede kullanılabilen bu kredi, bütçenizi zorlamadan ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olur. Kişiye özel esnek geri ödeme planları, ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olur.

Başvuru şartları ve detaylar

İş Bankası'nın dijital temas noktaları, 250.000 TL'ye kadar olan ihtiyaçlarınızı hızlıca karşılamanıza olanak tanır. Başvurunuz onaylandıktan sonra kredi otomatik olarak hesabınıza aktarılır ve acil ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Bu sayede, banka şubesine gitmeden ve herhangi bir zamanda herhangi bir yerden kredi talebinde bulunabilirsiniz.

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Kredi Özellikleri

İş Bankası'nın 100.000 TL'lik anında kredisinin sahip olduğu özellikler şunlardır:

100.000 TL ve üzeri krediler, on iki aylık bir vadeye sahiptir.

50.000 TL'den fazla krediler için 24 ay vade uygulanırken, 50.000 TL'den fazla krediler için 36 ay vade uygulanır.

Özel durumlarda, şube ile görüşülerek vade süresi uzatılabilir.

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Kredi başvurusu yapmak da son derece basit! Başvuru için SMS veya İş Bankası işcep uygulamasını kullanabilirsiniz. İş cep uygulamasına girerek "krediler" kategorisinde "kredim hazır" menüsüne ulaşabilir veya kısa mesaj göndererek başvurunuzu tamamlayabilir.

İş Bankası, uygun ödeme seçenekleriyle bütçenizi zorlamadan acil nakit ihtiyaçlarınızı hızlıca karşılamak için bu özel fırsatı sunuyor.