Bankaların faiz oranları değişti! 500 bin TL’nin faiz oranı ne kadar oldu? Bankalar peş peşe açıkladı! 500.000 TL’nin aylık getirisi belli oldu. Bankaların hepsi faiz oranlarını güncelledi. 500 bin TL’nin faiz oranı ne kadar oldu? Bu detaylar ile alakalı gelişmeleri sizler için derledik.