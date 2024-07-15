Bankaların faiz oranları değişti! 500 bin TL’nin faiz oranı ne kadar oldu?

Bankalar peş peşe açıkladı! 500.000 TL’nin aylık getirisi belli oldu. Bankaların hepsi faiz oranlarını güncelledi. 500 bin TL’nin faiz oranı ne kadar oldu? Bu detaylar ile alakalı gelişmeleri sizler için derledik.

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Bankaların faiz oranları değişti! 500 bin TL’nin faiz oranı ne kadar oldu?

Mevduat faizlerindeki düşüş yerini artışa bıraktı, TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre faiz oranları değişti. 5 Temmuz haftasında, 1-3 vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi %59,2 seviyesindeydi.

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ON Dijital (ON Plus)

Faiz oranı: %51

Net kazanç: 20.679,45 TL

Toplam ödeme: 520.679,45

Alternatif banka olarak VoV Hesap

Faiz oranı %33

Net kazanç 21.490,41 TL

Son ödeme 521.490,41 TL'dir.

Fibabanka

Faiz oranı: %52

Net kazanç 21.084,93 TL

Son ödeme 521.084,93 TL'dir.

Garanti BBVA

Faiz oranı %47

Net kazanç 19.057,53 TL

Son ödeme 519.057,53 TL'dir.

ING

Faiz oranı: %52

Net kazanç 21.084,93 TL

Son ödeme 521.084,93 TL'dir.

Odea Oksijen Dinamik

Faiz oranı: %50

20.273,97 TL net kar

Son ödeme 520.273,97 TL'dir.

DenizBank

Faiz oranı %48

Net kazanç 19.463,01 TL

Son ödeme 519.463,01 TL'dir.

Yatırım Kredisi

Faiz oranı %46

Net kazanç 18.652,05 TL

Toplam ödeme: 518.652,05 TL

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