Bankaların faiz oranları değişti! 500 bin TL’nin faiz oranı ne kadar oldu?

Mevduat faizlerindeki düşüş yerini artışa bıraktı, TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre faiz oranları değişti. 5 Temmuz haftasında, 1-3 vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi %59,2 seviyesindeydi.
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ON Dijital (ON Plus)
Faiz oranı: %51
Net kazanç: 20.679,45 TL
Toplam ödeme: 520.679,45
Alternatif banka olarak VoV Hesap
Faiz oranı %33
Net kazanç 21.490,41 TL
Son ödeme 521.490,41 TL'dir.
Fibabanka
Faiz oranı: %52
Net kazanç 21.084,93 TL
Son ödeme 521.084,93 TL'dir.
Garanti BBVA
Faiz oranı %47
Net kazanç 19.057,53 TL
Son ödeme 519.057,53 TL'dir.
ING
Faiz oranı: %52
Net kazanç 21.084,93 TL
Son ödeme 521.084,93 TL'dir.
Odea Oksijen Dinamik
Faiz oranı: %50
20.273,97 TL net kar
Son ödeme 520.273,97 TL'dir.
DenizBank
Faiz oranı %48
Net kazanç 19.463,01 TL
Son ödeme 519.463,01 TL'dir.
Yatırım Kredisi
Faiz oranı %46
Net kazanç 18.652,05 TL
Toplam ödeme: 518.652,05 TL