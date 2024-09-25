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İslam Memiş altın konusunda uyardı! Altın alacaklar buna dikkat etsin

Altın, gümüş, bitcoin ve döviz piyasalarında uzman olan İslam Memiş, önemli açıklamalar yaptı. Memiş, yatırımcılara piyasalarda meydana gelecek değişikliklerin tarihini açıkladı.

İslam Memiş altın konusunda uyardı! Altın alacaklar buna dikkat etsin
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Ekonomi ve Para Politikaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için önemli noktalara dikkat çekti. Kendi YouTube kanalında Memiş, altın, gram altın, döviz kurları ve Bitcoin gibi çeşitli yatırım araçlarını analiz ederek kısa ve uzun vadeli beklentilerini açıkladı.

Haftayı Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi %0,76 düşüşle 9.900 puan seviyesinde tamamladı. Memiş, 10.380 puan seviyesinin sürpriz olmayacağını belirterek, bu hafta 9.800-10.200 puan aralığını izleyeceğini söyledi.

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Haftayı Dolar/TL 34,10 liradan ve Euro/TL 38,10 liradan kapattı. Memiş, EUR/USD paritesindeki yükselişin euroyu olumlu etkilediğini ve paritenin 1,1181 seviyesine ulaşmasının ardından euroda kâr satışlarının meydana gelebileceğini belirtti. Memiş, paritenin yıl sonuna kadar 1,13 seviyesine ulaşabileceğini belirtti.

Fed'in 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından, ons altın haftayı 2.616 dolardan kapattı. Memiş, ons altının orta ve uzun vadede yükselişini sürdüreceğini ve 3.000 dolara ulaşmayı hedeflediğine dikkat çekti. Memiş, kısa vadede kâr satışlarının görülebileceğini ve 2.575 doların önemli bir destek seviyesi olduğunu belirtti. Gram altın yatırımcılarına ise, yıl sonunda gram altının 3.000 ila 3.500 lira arasında olacağını ve her düşüşün bir alım fırsatı sunduğunu hatırlattı.

Gümüş, haftayı 31,17 dolardan kapatırken, Memiş, kısa vadede 30 ila 32 dolar aralığının izleneceğini ve orta ve uzun vadede gümüşün yükselmeye devam edeceğini söyledi. Gram gümüşün yıl sonunda 37 lira seviyelerine ulaşacağını tahmin etti.

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