5 yıl erken emekli olabilirsiniz! O işleri yapıyorsanız yaşadınız

Milyonlarca esnaf, Bağ-Kur ve SSK prim günlerini eşit hale getirmek için Meclis'ten geçen bir yasa tasarısının ardından erken emekli olabilirler. Bağ-Kur'luların prim ödeme süresi, mevcut 9.000 günden 7.200 güne düşürülecek. Bu değişiklik nedeniyle 5 yıl daha erken emekli olmak mümkün olacak. Devlet tarafından açıklanan bu düzenleme, özellikle küçük esnaf tarafından uzun süredir beklenen bir fırsat olarak görülüyor. Esnaflar, prim şartının 9.000 günden 7.200 güne düşürülmesi sonucunda 1.800 gün veya yaklaşık 5 yıl daha az prim ödeyerek emekli olabilirler. Bu değişiklikle birlikte, yaş şartını tamamlayan esnaflar daha erken emeklilik hakkı kazanabilecek.

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TBMM'nin açılmasını bekliyoruz



TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, milyonlarca ensafın TBMM'nin açılmasını beklediğini belirterek, "Bilindiği üzere esnaf ve sanatkarlarımızın prim gün sayısında 7200 esas alınmıştı." Bununla birlikte, tanınmış pandeminin ardından gelen deprem felaketi, süreci durdurdu. Bu konuda esnaf ve sanatkârlarımızdan günlük olarak yüzlerce e-posta ve telefon mesajı alıyoruz. İnsanlar artık beklemek için sabırlı değiller.



Artık 7200'ü standart olarak kabul ediyoruz. Tüm çalışanları bir çatı altında birleştirelim. Esnaf sadece sağlık sigorta primini devam ettirebilir, ancak emekli ve sağlık primleri ayrılmalıdır. En azından 7 bin liralık bir masraftan kurtulmuş olacaklardır.



çünkü hem prim gününü doldurmuş hem de halen prim ödemek zorunda olan kişiler için sermaye kaybına neden olur. Önemli olan bu düzenlemenin meclis açılır açılmaz sona ermeden tamamlanması olduğunu belirtti.