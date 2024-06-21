Bodrum’da ki mekanların fiyatları yok artık dedirtti! Tek kalemde 394 bin TL hesap geldi

Son zamanlarda sosyal medyada çok konuşulan bir restoran fişi, Bodrum'da lüks yiyecek tüketiminin sınırlarını yeniden gündeme getirdi. Bodrum'daki Scorpios restoranında ödenen astronomik hesap, Özgür Adam adlı Twitter kullanıcısının paylaştığı ve hızla yayılan fotoğrafta dikkat çekiyor.

Ödenen hesap dudak uçuklattı

Espresso Martini: 764,17 TL, Pina Colada: 764,17 TL, Uludağ 0.75: 277,88 TL, Fennel Margarita: 1042,05 TL, Roasted Peach: 1042,05 TL, Beefeater 0.7: 340.402,02 TL, toplam 394.623,9 TL. Servis ücreti 45.399,21 TL.

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Sosyal Medya Kullanıcılarının Tepkisi: Bu yüksek fiyatlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Kullanıcılar, Bodrum'un lüks yerlerinde bu tür yüksek fiyatların hem turistleri hem de yerli halkları olumsuz etkilediğini söylüyor. Medya Muhtarı adlı bir kullanıcı, "Burdan bakınca kucak değil de ayakta götürüyorlar gibi gözüküyor" dedi.

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Bir başka kullanıcı, "Lahmacunun 950 TL olduğu Bodrum'a helal parayla gidilmez" diyerek durumun abartılı olduğunu belirtti.

Vergi Kaçakçılığı ve Denetim Tartışmaları "Kafkas Kartalı Ahıskalı" adlı bir kullanıcı, bu tür hesapların mali kayıtlarının incelenmesi gerektiğini belirterek, bazı işletmelerin bu tür yüksek faturaları vergi kaçakçılığı için kullandığını iddia etti. Bu iddialar, Bodrum'daki lüks mekanların denetlenmesi için çağrılara yol açtı.