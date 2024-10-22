MİT başarılı operasyonlarına yenisini ekledi: Aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı!

MİT, başarılı operasyonlarına yenisini ekledi: İstanbul ve Balıkesir polisinin ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK Avrupa yapılanması mensubu aynı aileden Zeynep Taşkıran ve Zübeyde Taşkıran kardeşler ile Hatın Şahbaz gözaltına alındı.

MİT ile İstanbul ve Balıkesir polisinin ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK Avrupa yapılanması mensubu aynı aileden Zeynep Taşkıran ve Zübeyde Taşkıran kardeşler ile Hatın Şahbaz gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK terör örgütü Avrupa yapılanmasından aynı aileden üç kişiyi yakaladı.

PKK/KCK Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren üç kardeşten ikisi Zeynep TAŞKIRAN ile Zübeyde TAŞKIRAN İstanbul’da, Hatın ŞAHBAZ ise Balıkesir’de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan üç kardeş, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK/KCK ÜYESİ 3 KARDEŞ GÖZALTINDA

MİT’in uzun süredir takibi altında olan üç kardeşten Zeynep TAŞKIRAN’ın, PKK/KCK'nın Fransa yapılanması unsurlarınca Türkiye aleyhine düzenlenen eylem ve etkinliklere aktif şekilde katıldığı öğrenildi. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK’lı Zeynep TAŞKIRAN’ın, Alman vatandaşlığı alması sonrasında örgütsel faaliyetlerine Zizik ŞAHBAZ ismiyle devam ettiği tespit edildi.

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Üç kardeşten bir diğeri olan Hatın ŞAHBAZ’ın, özellikle Almanya/Köln ve Fransa/Paris’te PKK/KCK adına önem atfedilen günlerde gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerine aktif şekilde katılım sağladığı belirlendi.

Üçüncü kardeş olan ve eskiden PKK/KCK’nın kırsal kadrosunda yer alan Zübeyde TAŞKIRAN ise Alman vatandaşı olmasının ardından isim değişikliği yaptığı, örgütsel faaliyetlerine Denise TAŞKIRAN ismiyle devam ettiği öğrenildi.

Avrupa’nın birçok yerinde PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerde rol alan üç kardeşe yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde örgütün Avrupa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye ulaşıldı.

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