Lübnan'dan akın akın kaçış başladı: Sınırda araç kuyrukları oluştu!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaş operasyonları sürerken, Hizbullah'ın füze saldırıları sonrası Tel Aviv'in hedefi olan Lübnan'dan dikkat çeken görüntüler geliyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaş operasyonları sürerken, Hizbullah'ın füze saldırıları sonrası Tel Aviv'in hedefi olan Lübnan'dan dikkat çeken görüntüler geliyor.

31 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vatandaşlar arabalarıyla kaçmaya çalışıyor. İnternete düşen bir görüntüde insanların saldırıların devam edeceği korkusuyla araçlarıyla uzun kuyruk oluşturduğu görülüyor.

ABD- İsrail ile İran arasındaki savaşın Orta Doğu'daki farklı cephelerine bir yenisi daha eklendi. Hizbullah'ın Tel Aviv'e yönelik füze ve İHA saldırılarına İsrail'in yoğun hava saldırılarıyla yanıt vermesinin ardından, Lübnan'da 31 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırılar, sivil halk arasında büyük panik ve kitlesel kaçışlara neden oldu.

SOKAKLARDA BÜYÜK PANİK VAR

Gelen görüntülerde, saldırıların özellikle Beyrut'un güney banliyöleri Dahieh ile ülkenin güney bölgelerinde etkili olduğu, büyük patlamaların ardından halkın arabalarla kuzeye doğru kaçış yollarına yöneldiği görülüyor. Saldırı korkusuyla yolların trafik yoğunluğuna sahne olduğu, benzin istasyonlarının önlerinde araç kuyruklarının oluştuğu ve birçok ailenin eşyalarıyla birlikte göç etmeye çalıştığı kaydedildi.Yetkililer, İsrail bombardımanının yerleşim yerlerinde ağır yıkıma yol açtığını ve sivil alanlarda ciddi can kayıplarına neden olduğunu açıkladı. Sağlık kaynakları, saldırılarda ölenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu bildiriyor.İsrail ordusu, Hizbullah mevzilerinin yoğun olduğu bölgelerde hava saldırılarını yoğunlaştırırken, Lübnan makamları sivilleri güvenli bölgelere tahliye etmeleri konusunda uyarıyor. Özellikle savaşın odağındaki bölgelerde elektrik, su ve iletişim altyapısında kesintiler yaşanıyor, halkın paniği daha da artırıyor.

SAVAŞIN YAYILAN ETKİLERİ

Bu yeni saldırı dalgası, Hürmüz Boğazı'ndan Körfez'e, Lübnan'dan İsrail'e kadar uzanan çatışma hattının ne kadar genişlediğini gösteriyor. İsrail-Hizbullah çatışması yıllardır devam eden gerilim hattının bir parçası olmakla birlikte, bu son saldırılar ülke genelinde çok sayıda sivilin yaşamını kaybetmesine ve kitlesel yer değiştirmelere yol açtı.

