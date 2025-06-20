İran İsrail'in kalbi olan liman kenti Hayfa'yı böyle vurdu: Dumanlar metrelerce yükseğe çıktı
İsrail İran savaşı olanca hızıyla sürerken, İran İsrail'in kalbi olan liman kenti Hayfa'yı vurarak büyük yıkım yaşanırken, vurma anı kameralara böyle yansıdı
İsrail- İran savaşının 8. gününde iki ülke birbirini karşılıklı olarak vurmaya devam ederken İran İsrail'in kalbi olan liman kenti Hayfa'yı vurarak büyük yıkım yaşanırken, vurma anı kameralara böyle yansıdı.
İRAN'IN ATTIĞI BALİSTİK FÜZELER İSRAİL'DE YIKIMA NEDEN OLUYOR
İran'ın öğlenden sonra attığı balistik füzelerden bazıları Hayfa'ya düştü. Şehrin semalarında yoğun dumanlar yükselirken, peş peşe gelen patlama sesleri kilometrelerce öteden duyuldu. Kentte alarm sirenleri çalarken, halkın sığınaklara yöneldiği bildirildi.
DUMANLAR METRELERCE YÜKSEĞE ÇIKTI
İran'ın başlattığı saldırıların ardından Hayfa'nın yanı sıra Beerşeba, Kudüs ve Tel Aviv'den de patlama sesleri yükseldi. İsrail medyası, bu saldırıda 39 füze tespit edildiğini aktardı.
İran'ın Hayfa'yı vurduğu an! Dumanlar metrelerce yükseğe çıktı
12 KİŞİ YARALANDI
Kente isabet eden füze sonucu 12 kişi yaralandı; yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Bölgede arama-kurtarma ekipleri ve sağlık birimleri çalışmalarını sürdürüyor.
İLK GÖRÜNTÜLER
Saldırıların ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Hayfa'nın birçok noktasında siyah duman bulutları göze çarptı.
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Kaynak:Bölge Gündem Haber